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米克斯被綁機車上熱衰竭死亡 飼主稱「去醫院找人」挨罰1.5萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
近日新北一隻12歲的高齡黃色米克斯犬，於炎熱的天氣下被飼主綁於機車上，無水也無遮蔽處，最終疑似熱衰竭脫水休克死亡。圖／新北市動保處提供
近日新北一隻12歲的高齡黃色米克斯犬，於炎熱的天氣下被飼主綁於機車上，無水也無遮蔽處，最終疑似熱衰竭脫水休克死亡。圖／新北市動保處提供

炎炎夏日，不論人或動物都要注意中暑，近日新北一隻12歲的高齡黃色米克斯犬，於炎熱的天氣下被飼主綁於機車上，無水也無遮蔽處，最終疑似熱衰竭脫水休克死亡。動保員經查，該犬當時無遮蔽空間、無飲水設備，飼主竟聲稱「只是去附近醫院找親人一下」，動保處依法開罰飼主1.5萬元。

報案民眾指出，當時經過輔大校園停車場，氣溫高達30度，竟看到一隻年邁的米克斯犬無助地在機車上呼吸急促、舌頭外吐，立即通報動保處。

動保員到場時，發現犬隻已休克被飼主帶走，經約談飼主，居然聲稱，當下只是到旁邊醫院找一下親人，回來發現狗休克馬上送醫急救，仍為時已晚已熱衰竭過世。經調查，該犬年事已高，目測有些肥胖，即使短時間置於高溫烈日下，仍造成難以挽回的悲劇。

動保處提醒，熱衰竭可不是少見的事，尤其以下類型的犬隻，更是「高風險族群」包含：短吻犬種：如法鬥、英鬥、巴哥、北京犬等，天生鼻道狹窄，難以有效散熱。長毛犬種如黃金獵犬、喜樂蒂等，在高溫下猶如穿著厚大衣。肥胖犬其體脂高也會影響散熱效率。高齡或患病犬隻更因年紀大、代謝慢、體溫調節功能差，另外心臟病、呼吸系統或神經系統疾病也會影響。

該飼主因為沒有妥善照顧犬隻，導致過失死亡，動保處依照動保法第5條，對過失飼主開罰1.5萬元。動保處呼籲，帶毛孩出門務必提供陰涼處、足夠飲水與良好通風，室內炎熱時也需開啟冷氣或電風扇協助降溫。

另，動保處與社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作推廣寵物急救術，每梯次提供5名免費可參加「114年度大人、小孩與毛寶貝之基本救命術課程」，說明及報名聯結：https://tinyurl.com/2342da57

近日新北一隻12歲的高齡黃色米克斯犬，於炎熱的天氣下被飼主綁於機車上，無水也無遮蔽處，最終疑似熱衰竭脫水休克死亡。圖／新北市動保處提供
近日新北一隻12歲的高齡黃色米克斯犬，於炎熱的天氣下被飼主綁於機車上，無水也無遮蔽處，最終疑似熱衰竭脫水休克死亡。圖／新北市動保處提供

高溫 開罰 米克斯 熱衰竭 寵物 中暑

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