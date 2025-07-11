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【動物冷知識】屁也能成為武器！毒蛇放屁嚇敵、魚靠放屁防爆…還能減緩暖化？

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種毒，雖然他有毒，但他遇到危險時會選擇對著敵人「放屁」！？

今天我們一起來看3個有趣的動物放屁冷知識吧！

西部珊瑚蛇雖然是毒蛇，但遇到危險時會選擇對著敵人「放屁」，並找機會逃跑。

畢竟蛇毒主要的功用不是拿來打架，而是拿來捕獵的。

西部珊瑚蛇這項技能又被稱為泄殖腔爆裂（cloacal popping），味道非常難聞！

博爾森鱂魚是一種棲息在墨西哥潛水池的小魚，他們以藻類為食，並會鑽進沈積物中躲避敵人。

他們食用的藻類會產生氣泡，博爾森鱂魚吃下後就會因體內氣體過多而浮出水面，容易被獵食者發現，也可能因為體內氣體過多而爆炸，所以他們就必須不停的放屁，把體內的氣體排出來，才能安全躲回池底。

甲烷為造成溫室效應的氣體之一，其來源很大一部分來自於畜牧業的牛與羊。牛與羊吃下大量牧草、消化纖維素後產生的氫，之後由腸道內的甲烷菌轉化成甲烷，並以打嗝或放屁的形式排放。

科學家發現同樣吃草的袋鼠排放出的甲烷非常低，因為袋鼠的腸道內存在特殊的消化菌，會將消化後的氫轉化為醋酸，提供身體更多能量。

現在科學家正研究如何將這些消化菌轉移到牛、羊體內，以利我們對抗溫室效應！

參考資料：123

袋鼠 科學家 珊瑚 溫室效應

帽子-Hatto

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