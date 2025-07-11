【動物冷知識】屁也能成為武器！毒蛇放屁嚇敵、魚靠放屁防爆…還能減緩暖化？
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？有一種毒蛇，雖然他有毒，但他遇到危險時會選擇對著敵人「放屁」！？
今天我們一起來看3個有趣的動物放屁冷知識吧！
西部珊瑚蛇雖然是毒蛇，但遇到危險時會選擇對著敵人「放屁」，並找機會逃跑。
畢竟蛇毒主要的功用不是拿來打架，而是拿來捕獵的。
西部珊瑚蛇這項技能又被稱為泄殖腔爆裂（cloacal popping），味道非常難聞！
博爾森鱂魚是一種棲息在墨西哥潛水池的小魚，他們以藻類為食，並會鑽進沈積物中躲避敵人。
他們食用的藻類會產生氣泡，博爾森鱂魚吃下後就會因體內氣體過多而浮出水面，容易被獵食者發現，也可能因為體內氣體過多而爆炸，所以他們就必須不停的放屁，把體內的氣體排出來，才能安全躲回池底。
甲烷為造成溫室效應的氣體之一，其來源很大一部分來自於畜牧業的牛與羊。牛與羊吃下大量牧草、消化纖維素後產生的氫，之後由腸道內的甲烷菌轉化成甲烷，並以打嗝或放屁的形式排放。
而科學家發現同樣吃草的袋鼠排放出的甲烷非常低，因為袋鼠的腸道內存在特殊的消化菌，會將消化後的氫轉化為醋酸，提供身體更多能量。
現在科學家正研究如何將這些消化菌轉移到牛、羊體內，以利我們對抗溫室效應！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言