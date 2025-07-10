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二度闖入花蓮養雞場被捕 台灣黑熊野放 再犯將長期安置
台灣黑熊阿里曼‧西肯今年二度入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，經林業署花蓮分署捕送動物醫院短暫安置後，昨天野放，牠看到籠門打開後快步跑進森林裡，也戴GPS衛星定位項圈，未來可即時追蹤動向，及時預警，降低人熊衝突。
分署表示，阿里曼‧西肯是隻年輕力壯的公熊，專家多傾向再次回歸野外，分署也透過諮商說明會承諾會公開追蹤與資訊，同時設下紅線，承諾若黑熊重返侵擾，會立即捕捉、長期安置，取得部落共識；並在當地養雞場首度裝AI辨識預警系統、防熊電圍籬。
分署邀野灣及野聲團隊合作，首次參考日本、美國的經驗，在野放前密集對黑熊展開負面制約訓練，包括用電牧器電擊、驅離槍造成疼痛與聲響等刺激，希望讓黑熊對雞隻與人類活動產生負面連結，降低牠日後接近養雞場或人類聚落。
花蓮分署指出，這次野放黑熊的地點遠離聚落與養雞場，生態良好、食物資源豐富且未受颱風影響的山域，野放前由在地部落頭目田清興舉行祈福儀式，期待牠與動物和平相處，繁衍後代。
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