義大利警犬曾救5人命...疑遭報復吞塞滿釘子肉腸遇害 總理也哀悼

綜合外電報導，義大利一條警犬布魯諾（Bruno）曾在工作中成功尋獲4名失蹤人士，並拯救5人性命而被譽為英勇神犬。惟布魯諾近日卻傳出噩耗，誤吞一條塞滿釘子的肉腸，導致內出血身亡。事件驚動義大利全國，就連總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦撰文悼念，指責兇徒對布魯諾的屠殺是「卑鄙、懦弱和不可接受」。

美國國家廣播公司（NBC）7月8日報導，一隻名為布魯諾的義大利警犬慘遭殺害，它在職業生涯中曾成功尋獲9名失蹤人士。牠慘遭毒手讓義大利民眾震怒，義大利政府已啟動刑事調查，務求將兇手繩之於法。

據報導，7歲的布魯諾，4日（上周五）早上被發現倒斃在位於塔蘭托（Taranto）南部的棚子裏。牠的訓練師卡雷薩（Arcangelo Caressa）表示，牠被餵食塞滿釘子的狗糧。

卡雷薩8日在社交媒體撰文悼念布魯諾：你好，兄弟，我是你的人類兄弟，正在跟你說話。

訓練師卡雷薩撰文悼念警犬布魯諾： 我確信你仍在我身邊，即使我再也無法像以前那樣每天撫摸你。 這一切都出自一個懦夫之手，一隻懦弱的手，他決定摧毀一個純潔、善良、光明的生命。你的生命。 你過去是，現在依然是，將來也將繼續是我的英雄。 但現在，我的心仍在顫抖，我知道我必須與所有人分享你的記憶。 因為你是會行走的愛，是呼吸的勇氣。 隨著你的離去，他們（兇徒）也帶走我一部份的心靈。 我不會讓你的名字被遺忘。 我會用一切方式為你伸張正義。因為你值得獲得真相、尊重和記憶。 而我，你的兄弟，永遠不會停止談論你。 拯救生命的人永遠不會死，你現在仍活在那些靠你引導回家的人們心中。

義大利總理梅洛尼在其社交平台分享與布魯諾的合影，照片是布魯諾剛成功救人後拍下的。

梅洛尼表示：「這是令人心碎的新聞，殺害布魯諾的行為卑鄙、懦弱和不可接受。謝謝你做的一切，布魯諾。」

卡雷薩表示，他曾告訴檢察官，他懷疑自己是布魯諾凶手的最終目標，布魯諾被殺「就是為了找我麻煩」。

他提到自己曾努力拯救那些被用於非法鬥狗的狗，並表示自己已經因為這項工作而收到恐嚇。他還表示，他已經向警方調查人員提供兩名嫌疑人的名字。

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文章授權轉載自《香港01》