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黑熊阿里曼‧西肯2度闖雞舍遭捕今重返山林 若再入侵將長期安置

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣黑熊阿里曼‧西肯去年二度入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，經林保署花蓮分署捕送動物醫院短暫安置後，今天野放重返山林。圖／花蓮林保署提供
台灣黑熊阿里曼‧西肯去年二度入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，經林保署花蓮分署捕送動物醫院短暫安置後，今天野放重返山林。圖／花蓮林保署提供

台灣黑熊阿里曼‧西肯去年二度入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，經林業及自然保育署花蓮分署捕送動物醫院短暫安置後，今天野放重返山林。花蓮分署在當地養雞場首度裝設AI辨識預警系統、防熊電圍籬，盼能減少黑熊再度入侵，若有再次侵擾情況，將立即捕捉長期安置。

阿里曼‧西肯去年10月首次闖入卓溪石平地區多處養雞場吃雞，曾被花蓮分署捕捉，沒想到野放後，今年3月中旬又返回原地區掠食雞隻，且多日驅趕無效，後來牠剛好受困附近民眾所設陷阱，因此被送往野灣動物醫院短暫安置。

花蓮分署表示，阿里曼‧西肯是隻年輕力壯的公熊，諮詢專家意見大多傾向再次給予機會回歸野外；經分署長黃群策積極與卓溪社區居民溝通，透過諮商說明會說明黑熊野放後，會公開追蹤與資訊，釐清部分民眾的疑慮，同時設下紅線，承諾若黑熊重返侵擾，會立即捕捉不再野放，最後取得部落共識。

花蓮分署邀集野灣及野聲團隊合作，首次參考日本、美國的經驗，在野放前密集對黑熊展開負面制約訓練，包括用電牧器施加電擊、驅離槍造成疼痛與聲響等刺激，希望讓黑熊對雞隻與人類活動產生負面連結，降低牠日後接近養雞場或人類聚落的行為。

花蓮分署指出，這次野放黑熊的地點遠離聚落與養雞場，生態良好、食物資源豐富且未受颱風影響的山域，野放前由在地部落頭目田清興舉行祈福儀式，期待阿里曼‧西肯與動物和平相處，不會迷失方向並找到好的對象，順利繁衍後代，子孫愈來愈多，而黑熊看到籠門打開後快步跑進森林裡。

花蓮分署表示，阿里曼‧西肯已配戴GPS衛星定位項圈，可即時追蹤動向，並結合紅外線自動相機與社區巡守系統及時預警；另分署首度在石平地區試辦AI黑熊辨識預警系統與防熊電圍籬，作為當地養雞場防範措施，降低人熊衝突風險，並作為未來擴大應用參考。

在台灣黑熊阿里曼‧西肯野放前，由部落頭目田清興舉行祈福儀式。圖／花蓮林保署提供
在台灣黑熊阿里曼‧西肯野放前，由部落頭目田清興舉行祈福儀式。圖／花蓮林保署提供

台灣黑熊 花蓮 野放

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