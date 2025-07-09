影／海生館海豹夏綠蒂可愛互動 網友大呼「好想當飼育員」

屏東海生館海豹「夏綠蒂」與飼育員之間互動影片，近日在社群平台上引發熱議，可愛模樣讓不少網友直呼「好想當飼育員！」海生館每天上午10以及下午2點半都有海豹餵食解說活動，可觀察飼育員如何與海豹互動，了解海豹日常照護點滴。

海生館表示，由於海豹的個性較膽小怕生，飼育員剛開始接觸海豹時，要耐心地培養雙方的默契，過程中海豹如果有其他的行為，需要迅速應變立刻調整內容。

飼育員會將海豹每日所需的攝食量分為4餐，餵食海豹時會做一些基本身體健康檢查，像口腔有無蛀牙、前鰭腳等體表有無外傷，並測量口溫是否正常。另每個月還會為海豹量體重至少1次，並檢測糞便有無寄生蟲或是其他感染。

為了讓海豹提前熟悉醫療行為，飼育員也會對海豹做一些指令動作互動，像是上岸停留、聽診器訓練、皮尺訓練（量三圍）、刷牙、眼睛檢查訓練等，這樣海豹健康檢查時才不會感到不適，能更順利進行。