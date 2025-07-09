降壽山人猴衝突 高市建構「台灣獼猴資料分享平台」

壽山是獼猴棲地，因人類餵食，獼猴數量增加，也讓人猴衝突增多。高雄市農業局推動「台灣獼猴資料分享平台」，邀民眾以科學方式建構獼猴活動地圖，作為未來防治參考。

農業局今天發布新聞稿表示，為了解高雄壽山沿線周邊住宅區台灣獼猴出沒地點、數量及時段，以做為防治措施參考，市府農業局建構「台灣獼猴資料分享平台」，期能透過科學方式與民眾一同建立獼猴活動地圖，做為未來降低人猴衝突應對措施。

此外，為增進社區對台灣獼猴的了解，農業局也與台灣獼猴共存推廣協會合作，將舉辦3場次免費「猴來猴趣－獼猴科普」講座，以寓教於樂方式推動野生動物保育觀念，協會也設計一款防猴提示小卡，教導民眾在遇到獼猴闖入屋內時如何正確應對，減低衝突。

農業局表示，此次講座針對壽山沿線社區設計，內容涵蓋台灣獼猴生態特性、食性、群居行為及與人類互動可能產生的衝突；現場將讓民眾加入及學習操作「台灣獼猴資料分享平台」，一同參與調查建立獼猴活動地圖。

農業局長姚志旺說，台灣獼猴是台灣特有原生野生動物，與大家共同生活在這片土地上，透過正確的知識與行動，不僅能保護居住環境，更能尊重自然、建立人與野生動物和諧關係，歡迎民眾加入「台灣獼猴資料分享平台」，一起打造安全、友善又具生態意識的社區。

3場講座活動皆在假日舉辦，首場為12日上午10時至12時在南鼓山圖書館舉行，第2場將於20日下午1時至3時在左營圖書館舉行，最後一場在26日上午10時至12時活動地點為鼓山圖書館；有興趣民眾可透過「台灣獼猴共存推廣協會」臉書（Facebook）專頁報名參加。