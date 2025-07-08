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回響／「12夜」修法10年後每況於下 台中前動保處組長籲大規模絕育

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

「這10年每況愈下，還不改變嗎？」前台中市動保處動物收容組組長洪惠雅，公職獸醫師資歷15年，卻在2023年毅然決然離職，但她從未忘記懸在心頭的任務，要替更多的流浪犬貓絕育。她說，回到素人身份，行事更彈性自由，雖然個人力量很小，但身邊很多人都還沒放棄，大家目標一致，努力終結流浪。

洪惠雅說，她還在動保處時，當接獲民眾通報，會要求人員去到現場不是抓狗，而是跟在地溝通，告訴里長、居民會先把母狗抓回絕育，兇的帶頭公犬也抓走，讓當地遊蕩犬族群穩定，也會勸說民眾再給狗一個機會，「進去（收容所）就會一直被關著」，如果狗行為改善就讓牠回置，或者教育民眾如何跟遊蕩犬共處。她說，通常能激發民眾同情心，成功勸說回置機率滿高，「因為真的沒辦法收，只能這樣做。」

但她直言，政府執行TNR的力道太輕，反而助長動物數量，各縣市很常抓一、兩隻帶頭的遊蕩犬，做做樣子讓民怨下降，好抓的狗都被抓走，剩下路邊遊蕩的都是難抓的狗，一直繁殖，永遠抓不到。很多飼主不帶來結紮就是不帶來，甚至認為狗不是他養的，只是餵狗吃飯而已，不願意盡多一點飼主責任，也有飼主認為狗品種好，必須讓牠繼續生下去。

「這10年每況愈下，還不改變嗎？」洪惠雅的公職獸醫生涯，歷經7天、12天再到零撲殺，在她離職前，她心心念念想推動高強度絕育計畫，一個接著一個行政區駐點，每天家戶訪查、抓狗、現場結紮，地毯式搜索、列管，讓遊蕩犬狗與社區居民共融生活，3、5年後自然凋零，許多民間動保團體早就在做，公部門卻礙於人力、經費，無法投入資源，讓洪惠雅心灰意冷求去。

回到民間開動物診所後，洪惠雅仍沒有放棄。她提起，齁斑科技社會企業正在澎湖展開浪犬絕育行動，若澎湖成功，「就可以告訴台灣本島，這件事是可以做到的。」她清楚，不同於澎湖是離島，本島遊蕩犬可遊走各縣市，所以洪惠雅強調，大規模絕育必須各縣市有共識，全台一起做，不能只是散彈式進行，「有點像全面防疫的概念。」

洪惠雅提議應有條件恢復安樂死，由中央肩負評估責任，排除把壓力壓到地方縣市政府獸醫師身上，除有條件安樂死，也必須同步規範有條件餵養、有條件ＴＮＲ，三管齊下。她建議可規範餵養應列冊管理，捕捉時跟民眾取得共識，哪些狗結紮後可放回，像會追人車的狗就不能回置，讓縣市政府更光明正大執行，不必再偷偷異地放回狗。

動物 澎湖 獸醫師

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