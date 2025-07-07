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廚房現一捆「繩索」 住戶差點誤撿竟是毒蛇急報警

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。圖／新北動保處提供
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。圖／新北動保處提供

新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有出沒，動保處派員處理，最終在一疊抽屜最下方發現一團似繩索的蛇，確認是毒蛇龜殼花。動保處提醒，蛇類入侵時勿驚慌，先遠距離觀察蛇隻所在位置，即刻通報動保處專線電話2959-6353或通報1999，將在第一時間立即派員處理。

民眾陳先生指出，廚房有大量餐碗調盆與桌椅堆積，想要整理時，看到地上有一捆繩索，想隨手拿起，接觸一剎那發現不是繩索，竟然是一條蛇，嚇得趕緊報案通知動保處。瑞芳動物之家站長王嚴緖說，夏季是蛇類出沒的旺季，依據捕蛇7年多經驗，有堆積大量雜物、鼠類出沒、青蛙出沒、周遭是草叢樹叢山邊或水池、室內戶外直通，排水孔水溝無鐵網阻隔，很高機會遇見蛇類。

王嚴緖提醒，民眾戶外活動後，至陰涼處乘涼應先觀察有無蛇類蹤跡，用木棍對草叢打草驚蛇，避免在陰涼處遭蛇吻。此次案件，龜殼花習慣盤旋成一團似繩索，又因背部暗褐色圖案，在燈光不明下，的確很容易讓人誤會是一捆繩索。

新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。圖／新北動保處提供
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。圖／新北動保處提供
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。圖／新北動保處提供
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。圖／新北動保處提供

瑞芳

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