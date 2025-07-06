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「圓仔」12歲了！逢假孕懶洋洋吃蛋糕 園方曝繁衍進度

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下。圖／北市動物園提供
「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下。圖／北市動物園提供

貓熊圓仔」今天迎來12歲生日，台北市立動物園今天也特定準備由竹子與各種水果組成的「冰蛋糕」幫圓仔慶生，但因適逢假孕期間圓仔活力偏低，吃東西也慢悠悠。園方表示，圓仔目前還算青春期，仍會有發情狀況，若今年有開年會，園方也會積極爭取需求，盼能讓新個體到台灣，促進物種繁衍。

保育員為今年以「露營」為主題製作行為豐富化「冰蛋糕」，運用竹枝、竹桿、紅蘿蔔、葡萄、鳳梨、甘蔗、奇異果等食材，雕刻拚製成露營不可或缺帳篷、營火、伐木斧和吊床的模樣，也用葡萄拼成大大的「12」來慶祝「圓仔」的12歲生日。

由於「圓仔」目前仍處在假孕階段，行為較為慵懶，今保育員將蛋糕端上展場後，圓仔慢悠悠的進入展場後，先是聞了聞蛋糕，然後走到另一邊坐了下來，開始享用，更一度背對大家，外界期待豪邁的「翻桌」吃法也沒有看到，大貓熊館館長王建博表示，由於假孕食慾、活動量都會比較低，也特別把慶生時間移到早上，會有比較多活動。

而「圓仔」今年已12歲卻依然單身，外界也好奇是否已脫離青春期，繁衍機率較低，王建博說，只要不超過20歲，基本上都還算青春期，且圓仔還是有一些發情行為，但還是要以大貓熊國際族群管理會議作為依據，今年如果有開貓熊年會，園方也會積極參與提出需求，盼能爭取新的個體到台灣，促進物種多樣化繁衍。

嚼著甘蔗「圓仔」對自己的12歲蛋糕顯得很滿意。圖／北市動物園提供
嚼著甘蔗「圓仔」對自己的12歲蛋糕顯得很滿意。圖／北市動物園提供
吃完紅蘿蔔後「圓仔」接著進攻作為「帳篷支架」的甘蔗。圖／北市動物園提供
吃完紅蘿蔔後「圓仔」接著進攻作為「帳篷支架」的甘蔗。圖／北市動物園提供

圓仔 貓熊

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