「圓仔」12歲了！逢假孕懶洋洋吃蛋糕 園方曝繁衍進度

大貓熊「圓仔」今天迎來12歲生日，台北市立動物園今天也特定準備由竹子與各種水果組成的「冰蛋糕」幫圓仔慶生，但因適逢假孕期間圓仔活力偏低，吃東西也慢悠悠。園方表示，圓仔目前還算青春期，仍會有發情狀況，若今年有開年會，園方也會積極爭取需求，盼能讓新個體到台灣，促進物種繁衍。

保育員為今年以「露營」為主題製作行為豐富化「冰蛋糕」，運用竹枝、竹桿、紅蘿蔔、葡萄、鳳梨、甘蔗、奇異果等食材，雕刻拚製成露營不可或缺帳篷、營火、伐木斧和吊床的模樣，也用葡萄拼成大大的「12」來慶祝「圓仔」的12歲生日。

由於「圓仔」目前仍處在假孕階段，行為較為慵懶，今保育員將蛋糕端上展場後，圓仔慢悠悠的進入展場後，先是聞了聞蛋糕，然後走到另一邊坐了下來，開始享用，更一度背對大家，外界期待豪邁的「翻桌」吃法也沒有看到，大貓熊館館長王建博表示，由於假孕食慾、活動量都會比較低，也特別把慶生時間移到早上，會有比較多活動。