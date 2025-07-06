牠叫「Lucky」很幸運...台中走失連遇好心人 重回女飼主懷抱

台中市一隻博美犬「Lucky（幸運）」在上月底與黃姓女飼主走失，幸好在北區育德路遇到一名熱心民眾，協助將狗送交派出所，再由警員協助帶往動物醫院、掃描晶片，警員在安頓犬隻時，即遇到黃姓女飼主在找狗，黃女前天也手寫卡片向警員致謝。

第二警分局文正所警員蔡尚儒前天巡邏時，在北區育德路上遇到一位熱心民眾抱著一隻毛色潔白、神情乖巧的博美犬前來求助，市民表示，該狗是住在附近中年男子撿到的，猜測可能是走失寵物，希望警方協助尋找飼主。

警員觀察，該犬毛髮經過梳理、且不會亂吠，判斷應有飼主，熱心民眾決定先行帶該犬前往動物醫院掃描晶片，暫時安置在撿到小狗的中年男子家中代為照顧。

警員拍下犬隻模樣備查，另外也留下拾獲人的連絡資料，就在離開現場不到百公尺時，一名神色焦急的黃姓女子攔下巡邏員警，急切詢問是否有尋獲走失愛犬。

經黃女描述狗狗外觀特徵後，警員比對剛拍攝的照片，初步確認極有可能是同一隻狗，旋即帶黃女前往拾獲人的家中確認，確定是黃女遺失的愛犬「Lucky（幸運）」。

前天黃女帶著愛犬，以及自己手寫的卡片，前往派出所向警員致謝，場面溫馨感人。