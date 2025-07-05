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影／浪犬襲人…抓狗大執法高雄動物收容瀕臨爆籠 急需更多人給愛

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄即時報導
燕巢動保關愛園區內收容不少跟著狗媽媽一起被關進鐵籠的小狗，看見人類靠近都興奮地搖尾巴，希望等待好主人帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
燕巢動保關愛園區內收容不少跟著狗媽媽一起被關進鐵籠的小狗，看見人類靠近都興奮地搖尾巴，希望等待好主人帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影

高雄永安、彌陀一帶流浪犬泛濫成災，接連造成無辜民眾死傷，高雄市動保處展開捕抓大執法，動員數十名人力全面掃蕩抓狗，但高雄市動物收容量能卻瀕臨「爆籠」，已接近收容數量極限，除與民間狗舍合作安置，也希望更多民眾給予關愛，能帶需要家的狗狗回家。

高雄市設有2處公立動物收容機構，分別位於市區的壽山收容所，及位於山區的燕巢動保關愛園區，分別可收容250隻及650隻，合計900隻犬貓，不過目前收容數量已經超過9成，燕巢園區更是快收不下，同一籠內要塞下約10隻中大型犬。

高雄市動保處強調，中央法令規定零撲殺，健康犬隻不會執行安樂死，若捕捉的遊盪犬超出收容負荷，會送往民間收容所協助安置。

不過近日永安區接連發生流浪狗傷人甚至致死事件，引發居民抗議流浪犬問題，動保處已展開大執法，動員數十名人力，甚至「吹箭隊」前往永安、茄萣大搜捕，將展開為期1個月的專案，並將捕抓到的犬隻分別送往壽山及燕巢安置。

據了解，高雄永安流浪犬問題會如此嚴重，是因當地沿海養殖魚塭多，許多養殖戶養狗看守魚塭，但後續棄養情況多，加上海岸線監視器少，導致永安、彌陀一帶成為犬隻棄養天堂。

「中鋼海基旁道路常有流浪狗群聚！」居民抱怨，漁會拍賣市場常引來遊蕩犬聚集覓食，傍晚時分又往情人碼頭移動，這個問題已經很多年，一直無法解決。遊蕩犬四處遊走，不僅海泳民眾安全受威脅，興達港情人碼頭也常出現犬隻群聚，不時追逐機車，運動休憩居民及遊客詬病多時。

面對大執法，動物收容所只能為犬隻騰空間，從6月25日有民眾被6犬圍攻咬掉耳朵以來，動保處已經在永安抓了39隻野狗，且仍再持續捕捉，但收容所內已經瀕臨收容上限。

志工呼籲民眾一同發揮愛心，能夠前來認養合適的犬貓，讓狗狗、貓貓們也能找一個溫暖的家，而不是只能在收容所的鐵籠內度過餘生。動保處獸醫也表示，民眾若有意認養，都可先上網站查閱犬貓資訊，或前來收容所參觀，在狗狗讓民眾帶回家前，收容所也都會把關，為狗狗注射晶片、疫苗，讓他們能用愛陪伴新主人。

燕巢動保關愛園區內收容不少跟著狗媽媽一起被關進鐵籠的小狗，看見人類靠近都興奮地搖尾巴，希望等待好主人帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
燕巢動保關愛園區內收容不少跟著狗媽媽一起被關進鐵籠的小狗，看見人類靠近都興奮地搖尾巴，希望等待好主人帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
收容所內有不少幼貓等待一個家，希望愛牠們的主人能快點來帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
收容所內有不少幼貓等待一個家，希望愛牠們的主人能快點來帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
高雄動物收容所內收容數量龐大的犬隻，已瀕臨收容量能極限。記者巫鴻瑋／攝影
高雄動物收容所內收容數量龐大的犬隻，已瀕臨收容量能極限。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市燕巢動保關愛園區。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市燕巢動保關愛園區。記者巫鴻瑋／攝影
收容所內有不少幼貓等待一個家，希望愛牠們的主人能快點來帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
收容所內有不少幼貓等待一個家，希望愛牠們的主人能快點來帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
高雄動物收容所內收容數量龐大的犬隻，已瀕臨收容量能極限。記者巫鴻瑋／攝影
高雄動物收容所內收容數量龐大的犬隻，已瀕臨收容量能極限。記者巫鴻瑋／攝影

動物收容所 狗狗 高雄市

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