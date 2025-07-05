台東蓮花生態池復育有成 菊池氏細鯽成長20倍

台東縣府與荒野保護協會台東分會、野鳥學會等NGO團體，於去年9月在森林公園蓮花生態池放流300隻菊池氏細鯽，近日傳來好消息，經生態團隊追蹤調查，數量粗估成長20倍，復育成效驚人。

縣府建設處表示，近日委託熊良心生態公司前往蓮花生態池進行追蹤調查，發現在相同陷阱數量、餌料條件下，粗估菊池氏細鯽族群增加約20倍，約5500至6000隻數量。

森林公園景觀改造工程於2023年11月起開工，其中包括完成園區內蓮花生態池的原生種移置及外來種移除作業，經清理及養護，去年9月引進放流300隻卑南溪原生魚類菊池氏細鯽。

建設處進一步說明，將早期在池上便當菜色之一，卻瀕臨絕種的菊池氏細鯽在森林公園成功保種復育，很是令人振奮，更體現工程和生態間的共存、共榮方法。

目前希望將森林公園景觀池定位成卑南溪原生魚的保種池，提供在卑南溪復育原生魚的機關、民眾申請，落實原生種生態保育行動。民眾若要放生、捕撈將勸離。第八河川分署也允諾將照顧菊池氏細鯽，一起推動環境生態。