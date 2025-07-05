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桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

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桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市風禾公園近日傳毒蛇雨傘節出沒，市府呼籲民眾小心提防。圖／翻攝自臉書社團「桃園中路重劃區」
桃園市風禾公園近日傳毒蛇雨傘節出沒，市府呼籲民眾小心提防。圖／翻攝自臉書社團「桃園中路重劃區」

夏天到了，蛇類活動頻繁！桃園市風禾公園近日卻傳毒蛇雨傘節出沒，嚇壞不少傍晚散步運動民眾，也驚動市府相關單位；桃園市農業局捕蜂捉蛇大隊前往查看無所獲，負責抓捕的農業局與負責管理公園的養工處都呼籲民眾小心提防，盡量走人行鋪面，避免進入草地。

風禾公園位於桃園市中路重劃區，因50公尺長的溜滑梯聞名，廣大綠地也是附近民眾散步運動首選，但有民眾3日深夜臉書社團分享文章，指桃園區風禾公園的排水溝渠有蛇類出沒，長度約莫1公尺，身體有黑白相間條紋，且黑色色塊比白色長，會不時發出「嘶、嘶」聲音，其他網友見狀紛紛留言「毒蛇雨傘節，別靠近」。

無獨有偶，另有民眾6月4日在風禾公園附近的正光路發現雨傘節的身影，議員于北辰接獲消息也立即向公部門反映問題。

桃園市農業局證實民眾在公園和正光路看到的蛇類是毒蛇雨傘節，但捕蜂捉蛇大隊前往查看時已無蹤影；養工處則指公園前身是埤塘，周邊也是農田，生態物種豐富，蛇類也是常見物種，以前就有。

農業局與養工處都表示，時節進入夏天，是蛇類活動頻繁的季節，由於民眾發現蛇類的地點是戶外，難以追查其去向或巢穴，未來會增加告示牌，提醒民眾到公園散步運動多加小心。另外，蟲鼠蛇類多半在草地或溝渠附近活動，建議民眾盡量在人行鋪面活動，避免進入草地，以維自身安全。

捕蜂捉蛇 桃園 雨傘

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