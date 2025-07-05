5個月救援動物案件破2700件 新北招募熱心代養家庭

新北市動保處統計，光是今年元旦至5月31日，就有2730件救援案件，但8個動物之家空間有限，動保處集結熱心民眾，目前共有120個代養家庭，協助照護幼小或重症犬貓目前共達129隻。

其中，代養家庭家長榮先生、湯小姐及田美惠是板橋動物之家自發組成代養接力團隊，合作代養接力照護，是弱勢動物背後堅強守護者。

榮先生分享，過去曾照顧一隻年僅2周大的幼犬，全身失溫且有感染跡象，一開始由湯小姐帶回家，第二天就發現牠血便、泥便，一度懷疑是犬小病毒，大家真的非常擔心。不敢大意，立刻隔天就將小幼犬送回板橋動物之家，交由專業獸醫進行病毒檢測。雖然虛驚一場，但那幾天每個人心情都忐忑不安。經過他們3人齊心接力呵護照顧，幼犬已經穩定健康成長，也擁有了愛牠的家庭。

田美惠也曾照護罹患末期癌症的老犬「泰吉」，當她接手時，泰吉病情已經相當嚴重，虛弱得無法進食，只能依靠流質食物維持生命。儘管情況艱難，田美惠從未放棄，她每天親手將營養湯品，一口口餵進泰吉嘴裡，定時為牠投藥、擦拭身體，甚至推著牠到戶外曬太陽，讓牠感受到陽光與關愛，盡可能保有生命的尊嚴與溫度。

田美惠說，希望泰吉離開的時候，是在有人陪、有人愛的地方，而不是冰冷的籠舍裡。最令人欣慰的，她成功如願幫泰吉找到一個願意收留牠的家。雖然最後仍不敵病魔，但牠知道自己不再孤單。泰吉離世後，田美惠更為了泰吉寫下了紀念文，謝謝泰吉最後的陪伴。