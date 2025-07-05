濁水溪石虎再現 林保署將增監視器擴大追蹤

你家貓咪睡姿長怎樣？貓咪是天生警覺、敏感的動物，即使是在放鬆的時候，也時刻保持對周遭的警戒。也因此，飼主從牠們「怎麼睡、睡在哪」，就能看出牠對你有多愛你。寵物網《ねこちゃんホンポ》帶你用4種睡姿看懂貓咪的心意，好奇的話就繼續看下去吧！

2025-07-03 17:00