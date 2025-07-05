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濁水溪石虎再現 林保署將增監視器擴大追蹤
雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態園區復育成功，不僅鳥類群聚，更出現石虎蹤跡，林保署設定點監測系統在麥寮越堤道路附近捕捉到石虎現蹤，林保署將增設監視器，與保育人士持續追蹤，建立石虎足跡，還原數十年前傳說中濁水溪石虎生態樣貌。
近年水利署積極整建麥寮濁水溪出海口，投入生態保育，打造母河豐富生態園區，最近出現石虎蹤跡。
麥仔簝文化協會負責人吳明宜說，第四河川分署在濁水溪口營造生態基地，陸續在園區架設12支生態監測調查攝影器記錄生態，3月無意間出現疑似石虎身影，經生物多樣性研究所確認為石虎，令人欣喜。
「這是雲林沿海首筆清晰記錄到的石虎」，吳明宜說，專家判斷這隻被拍攝到的是公石虎，麥寮長輩曾說，早年濁水溪出海口常看到「山貓」，也有人說是石虎，研究報告指出，石虎多半棲息山區，為何會在濁水溪口，眾說紛紜，無法有影像實證，使石虎淪為傳說。
南投分署森林保育科長楊曼蕾前天會勘，聽取生物多樣性研究所研究員建議，將在許厝寮保安林、10號及12號越堤道路分別裝設監測器，持續追蹤石虎活動蹤跡。
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