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傳說中的濁水溪石虎再現 林保署增設儀器盼找出石虎足跡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
傳說中的濁水溪石虎最近再現，被拍下的身影，經專家確認是石虎無誤，保育人士和林保南泵分署加裝追蹤設備，將展開「虎足跡」追蹤。圖／吳明宜提供
傳說中的濁水溪石虎最近再現，被拍下的身影，經專家確認是石虎無誤，保育人士和林保南泵分署加裝追蹤設備，將展開「虎足跡」追蹤。圖／吳明宜提供

雲林麥寮濁水溪出海口生態園區復育成功，不僅鳥類群聚，水利署第4河川分署所設立生態定點監測系統，最近首度在麥寮鄉越堤道路捕捉到石虎現蹤，林保署南投分署極表重視，昨天會同保育人員也在區內增設監視器，期能建立石虎足跡，還原數十年前傳說中濁水溪石虎生態樣貌。

近年來水利署積極整建麥寮鄉濁水溪出海口，更投入生態保育，打造母河豐富的生態園區，包括東方白鸛、黑面琵鷺等珍鳥都來棲息，生態蓬勃，最近更傳出好消息，出現石虎蹤跡。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜指出，水利署第4河川分署在濁水溪口營造生態基地，陸續在園區架設12支生態監測調查攝影器記錄生態，今年3月無意間出現疑似石虎身影，經過生物多樣性研究所確認後，認定是石虎無誤，令人欣喜。

「這是雲林沿海首筆清晰紀錄的石虎」吳明宜說，專家判斷這隻被拍攝到的是公石虎，據麥寮地區的長輩曾說過，早年在濁水出海口經常看到「山貓」，也有人說是石虎，但據各研究報告，石虎多半棲息在山區，如何會在濁水溪口，眾說紛紜卻莫中一是，也無法有影像提出實證，使濁水溪石虎只淪為傳說。

吳明宜說，這次攝影機總算拍攝到清晰的石虎影像，這是生態保育極佳契機，未來將會持續和林保署南投分署、第四河川分署、生物多樣性研究所密切追縱，以進一步確認是否有石虎族群在濁水溪口棲息，有機會還原傳說中濁水溪石虎的生態樣貌。

南投分署森林保育科長楊曼蕾表示，接獲麥仔簝文化協會通報石虎在麥寮現蹤，且盼能再增設監測相機，進一步追蹤「虎足跡」，因此昨天進行會勘後，聽取生多所研究員建議，將在許厝寮保安林、10及12號越堤道路，共裝設3支監測器，持續追蹤是否還有更多石虎活動蹤跡，以能進一步建立保育機制。

第四河川分署副署長張朝恭也表示，水利署積極推動濁水溪揚塵防制，如今河口的綠覆大幅增加，已成為野鳥生態棲息的好環境，最近拍到石虎影像，為河口生態保育再添一筆，未來將持續透過專人巡護、持續架設監測設備，守護珍貴的濁水溪生態廊道。

傳說中的濁水溪石虎最近再現，被拍下的身影，經專家確認是石虎無誤，保育人士和林保南泵分署加裝追蹤設備，將展開「虎足跡」追蹤。圖／吳明宜提供
傳說中的濁水溪石虎最近再現，被拍下的身影，經專家確認是石虎無誤，保育人士和林保南泵分署加裝追蹤設備，將展開「虎足跡」追蹤。圖／吳明宜提供
傳說中的濁水溪石虎最近再現，被拍下的身影，經專家確認是石虎無誤，保育人士和林保南泵分署加裝追蹤設備，將展開「虎足跡」追蹤。圖／吳明宜提供
傳說中的濁水溪石虎最近再現，被拍下的身影，經專家確認是石虎無誤，保育人士和林保南泵分署加裝追蹤設備，將展開「虎足跡」追蹤。圖／吳明宜提供

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