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網球變成老鼠窩！溫網捐出廢網球保育動物 超Q模樣讓網友淪陷

聯合新聞網／ 綜合報導
世界知名的溫布頓網球賽正如火如荼進行中，而今年預計會在比賽中使用約55,000顆網球。這些網球小部份會繼續使用，而大多數則會被再利用，成為巢鼠的家。示意圖。圖／ingimage
世界知名的溫布頓網球賽正如火如荼進行中，而今年預計會在比賽中使用約55,000顆網球。這些網球小部份會繼續使用，而大多數則會被再利用，成為巢鼠的家。示意圖。圖／ingimage

享受網球比賽居然也能幫助保育動物溫布頓網球賽正如火如荼進行中，而今年預計會在比賽中使用約55,000顆網球。這些網球小部分會繼續使用，而大多數則會被再利用，成為巢鼠的家。

《太陽報》報導，溫布頓網球賽與野生動物信託基金會合作，將用過的網球改造成巢鼠窩。他們會將網球切開一個小口，並放置在較高的草叢中，或放置在桿子上，讓田鼠可以鑽進去躲避掠食者，同時也讓巢鼠免受極端天氣的影響。

報導中的巢鼠與台灣人熟知的老鼠不同，指的是harvest mice，其大小與倉鼠類似。

這項計畫從2000年就開始實施了，當時巢鼠受到農業開發與洪水的影響，喪失了大量的棲息地，從而成為瀕危物種。

這則新聞也在台灣的社群上引發討論，許多人支持這樣的舉措，單純是因為巢鼠的模樣很可愛，「重點：超級可愛」、「太可愛了吧」。

但也有人質疑這是否是人為干涉食物鏈的行為，「雖然保護田鼠（應該為巢鼠）聽起來很美好畫面也很美，但實質意思不正是為了保護自己的農作物而去介入食物鏈的循環嗎？」、「為什麼要干擾食物鏈啊？貓頭鷹和鼬鼠這樣就少了一個食物來源了」。

Threads 倉鼠 動物 溫布頓 老鼠

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