網球變成老鼠窩！溫網捐出廢網球保育動物 超Q模樣讓網友淪陷

享受網球比賽居然也能幫助保育動物！溫布頓網球賽正如火如荼進行中，而今年預計會在比賽中使用約55,000顆網球。這些網球小部分會繼續使用，而大多數則會被再利用，成為巢鼠的家。

《太陽報》報導，溫布頓網球賽與野生動物信託基金會合作，將用過的網球改造成巢鼠窩。他們會將網球切開一個小口，並放置在較高的草叢中，或放置在桿子上，讓田鼠可以鑽進去躲避掠食者，同時也讓巢鼠免受極端天氣的影響。

報導中的巢鼠與台灣人熟知的老鼠不同，指的是harvest mice，其大小與倉鼠類似。

這項計畫從2000年就開始實施了，當時巢鼠受到農業開發與洪水的影響，喪失了大量的棲息地，從而成為瀕危物種。

這則新聞也在台灣的社群上引發討論，許多人支持這樣的舉措，單純是因為巢鼠的模樣很可愛，「重點：超級可愛」、「太可愛了吧」。

但也有人質疑這是否是人為干涉食物鏈的行為，「雖然保護田鼠（應該為巢鼠）聽起來很美好畫面也很美，但實質意思不正是為了保護自己的農作物而去介入食物鏈的循環嗎？」、「為什麼要干擾食物鏈啊？貓頭鷹和鼬鼠這樣就少了一個食物來源了」。