新竹孩童公園驚見大蛇...衝向大人求救 竟是保育黑眉錦蛇

新竹市文化街親水公園今天上午驚見蛇影，小朋友打球時，意外發現草叢有條大蛇，嚇得拔腿直奔附近的新竹市記者公會辦公室求助。記者公會兩名張姓幹部趕往查看，並通報市府處理，未料該蛇竟是罕見的保育類「黑眉錦蛇」，讓孩子們又驚又喜。

新竹市產業發展處指出，今天上午11時38分接獲通報，指出文化街親水公園內有蛇出沒，立即委託捕蜂捉蛇業者於11時53分抵達現場，順利捕捉到一條約1公尺長的黑眉錦蛇，業者隨即於下午1時30分將蛇隻送往新竹市立動物園進行檢傷及安置收容。

據了解，這條黑眉錦蛇是小朋友在公園打球時發現，因不確定該蛇是否有毒，驚慌之餘立刻跑到附近的新竹市記者公會辦公室尋求大人協助。記者公會兩位張姓幹部聞訊後隨即趕往現場查看，確認「真的有蛇」後立即通報市府處理。

捕蛇業者到場後指出，這條蛇約長1公尺，從體型與外觀研判應為年輕的蛇，業者也向小朋友解說，這條蛇是台灣特有的第三級保育類野生動物「黑眉錦蛇」，無毒、性情溫和，不會主動攻擊人類。

新竹市記者公會2位張姓幹部也表示，當時有小朋友慌張跑來求助，說公園有一條大蛇，他們馬上跟著他們過去看，果然在草叢邊發現一條花紋明顯的蛇。「我們一邊安撫現場的小朋友，一邊聯絡市府處理，很慶幸沒有發生危險。」

2人也說，小朋友原本都很緊張，但聽到捕蛇業者說牠無毒又是保育類，大家開始轉為好奇，也替孩子們在暑假期間上了一堂難得的環境教育課。

新竹市產發處補充，黑眉錦蛇為台灣特有種，列為第三級保育類野生動物，為無毒性的大型蛇類，體長可達2公尺。其體色黃中帶黑，身體具有黑色縱向條紋，眼後明顯的「黑眉」條紋即為其命名由來。