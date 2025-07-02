尋回市價25萬金剛鸚鵡卻全身傷 飼主怒告自稱檢拾男子竊盜

宜蘭有女子昨天傍晚在河堤放飛金剛鸚鵡，發現不見了，騎機車到處尋找，找到時見鸚鵡全身多處流血受傷，定位器也被破壞，心痛難過之餘，大罵疑似抓走金剛鸚鵡的陳姓男子偷鳥又傷害，男子辯稱「撿到的」，但女子不信，今天到派出所提出侵占、毀損等告訴。

紅色金鋼鸚鵡市價約25萬元，李姓女子昨天傍晚在員山鄉河堤放飛，原本是兩隻，後來發現1隻失去蹤影，女子騎機車在堤防到處找，找到時發現在陳姓男子手上。女子控訴，當場要求陳男放開鸚鵡，但對方疑似怕鳥飛走，緊緊抓著不放，導致手指遭啄傷。

女子發現金鋼鸚鵡全身是傷，嘴部還被捂住流血，GPS定位發射器也被破壞，氣到破口大罵，她把整個過程錄下貼在臉書社群，影片中陳姓男子一再說「牠在河堤步道，我撿到的」，但女子回嗆「撿到的？牠會變成這樣！」

李女說，她把鸚鵡帶回家後，牠神情緊張拍打翅膀，幾乎都不進食還拉肚子，氣到忍無可忍，決定到派出所對陳男提出竊盜、侵占、毀損等告訴，民事求償10萬元。