【動物冷知識】裝瘋賣傻還不夠！3種動物靠「神級擬態」躲過死亡陷阱

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種蜘蛛會將前腳舉高高，假裝自己是螞蟻唷！

今天我們一起來看三個動物擬態的有趣冷知識吧！

Álamos, Capital mundial de los frijoles saltarines. pic.twitter.com/JYL10E9O45 — Lizbeth Carolina (@LizbethCaro07) 2021年11月14日

蟻蛛屬是跳蛛科的一個屬，他們能夠擬態螞蟻的外型與氣味，並混入蟻群獵捕螞蟻。

不過其實螞蟻的視力不好，只要能夠成功模仿螞蟻的味道，就能夠進入蟻巢大開殺戒。那為什麼蟻蛛還要特地將外型也擬態成螞蟻呢？

推測原因很可能是因為螞蟻天敵較少，若攻擊一隻螞蟻還可能會遭到螞蟻大軍回擊，所以蟻蛛擬態成螞蟻也能夠騙過那些喜好吃蜘蛛不好吃螞蟻的獵食者，一舉兩得！

另外蟻蛛也不是專吃螞蟻，還會吃許多蟲蟲，更有人認為蟻蛛混入蟻群才能得到保障，不吃螞蟻才是最好的生存策略！

Giant African toad disguises itself as venomous Gaboon viper: A Congolese giant toad has been found to mimic the appearance and behaviour of one of Africa's largest vipers, the highly venomous Gaboon viper, to avoid being eaten. https://t.co/0iX5Id56Az pic.twitter.com/TOMvKxCO6A — RushReads (@RushReads) 2019年10月16日

睫眉蟾蜍是一種棲息在非洲雨林地區的蟾蜍，身長可達14公分，體積龐大容易成為獵食者的目標。

為求自保，睫眉蟾蜍的背部擬態成劇毒毒蛇加彭膨蝰的頭部，還會發出類似吐信的嘶嘶聲。

研究人員也發現睫眉蟾蜍與加彭膨蝰的棲息地高度重疊，畢竟睫眉蟾蜍擬態成加彭膨蝰，就是為了嚇跑熟悉加彭膨蝰的獵食者。

根據遺傳進化數據對物種的定年方法，研究認為睫眉蟾蜍和加彭膨蝰約在 400～500 萬年前就出現了首次共同演化。

These five cheetah cubs born at the Zoo on 5/5/25 are doing well and growing fast! Playtime is serious business for these siblings, from wrestling matches and tail-chasing to playing "king of the hill" on the back of their attentive mom Cora. #cheetah #mother #cubs #cute… pic.twitter.com/XNqH7IuRjP — Tarana Hussain (@hussain_tarana) 2025年7月1日

獵豹是陸地上奔跑速度最快的動物，最高時速能夠達到120公里！

但剛出生的幼崽還太脆弱了，不但沒什麼攻擊力，也跑不快。若獵豹父母不在身邊，很容易成為獵食者的目標。

所以獵豹幼崽的頭上與背部會有灰白色鬃毛覆蓋，遠遠看去就很像蜜獾。

蜜獾又是什麼酷東西？蜜獾是一隻兇悍的小型獵食動物，他們以「世界上最無所畏懼的動物」被收錄在金氏世界紀錄大全中。

蜜獾雖然矮小，但打獅子、獵豹、鬣狗都沒在怕的，雖然偶爾還是會有獵食者來挑戰，但就是吃東西填飽肚子而已，沒必要打到你死我活，所以多數獵食者還是路過看看而已。

獵豹幼崽就是靠這一套「假裝自己是非洲小流氓」的造型，在這個弱肉強食的世界裡，硬生生混出一條生路。

參考資料：1、2、3