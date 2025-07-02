物種滅絕危機大 500種鳥類恐消失

人類面臨前所未有的鳥類危機！雷丁大學研究指出，下個世紀內可能會有500多種鳥類消失，即使許多威脅因素足以遏止，恐僅有約一半的瀕危鳥類能免於滅絕，並將威脅到全球生態系統的瓦解。專家呼籲，保護前100名最獨特的瀕危物種，有機會阻止功能多樣性喪失。

500種鳥類瀕危

《衛報》報導，雷丁大學研究人員蒐集近1萬隻幾乎所有已知的鳥類物種，並根據數據分析進行物種滅絕的風險預測。結果顯示，下個世紀內可能會有500多種鳥類消失，包括海鸚、歐斑鳩和大鴇等獨特物種，並將威脅到全球生態系統的瓦解。

「人類面臨前所未有的鳥類危機。」該研究主要作者史都華指出，許多鳥類生存受到嚴重威脅，僅僅減少人類活動的影響效果有限，必須透過人工繁殖和棲息地修復等特殊復原計畫，才能阻止鳥類滅絕的災難。

對此，近期鳥類保育報告也顯示，地球上近一半的鳥類數量正在下降，而棲息地喪失、伐木、物種入侵、自然資源開發和氣候崩潰都被列為主要威脅。然而，即使許多威脅因素足以遏止，恐僅有約一半的瀕危鳥類能免於滅絕。

預防多樣性喪失

《IFLScience》指出，雖然政策和計畫旨在保護鳥類免於大規模威脅，但目前仍不清楚多少措施能真正幫助瀕臨滅絕的物種。對此，一些地區擁有高程度的功能多樣性，足以構成多種生態特徵的混合棲地，來自於該地區少數非常獨特的物種所形成。

研究人員認為，結合針對性的物種保護項目，以及大規模的保育措施，並透過保護前100名最獨特的瀕危鳥類，有機會阻止超過三分之二的功能多樣性喪失，進而預防物種滅絕。

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