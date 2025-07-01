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濁水溪真有石虎 牠路過抬頭看一眼相機被拍到了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
濁水溪河川公地的自動照相機拍到石虎路過，察覺有東西在上方，抬頭看一眼相機。截圖照相機畫面
濁水溪河川公地的自動照相機拍到石虎路過，察覺有東西在上方，抬頭看一眼相機。截圖照相機畫面

保育類動物石虎主要棲地在淺山和溪流中上游，彰化縣生態保育人士在濁水溪出海口看見石虎，觀測約兩年，確定有穩定族群存在，水利署第四河川分署也錄到石虎出沒，數量不詳，至少生存環境尚可。

近日網路熱議「彰化縣溪州鄉有石虎」，有人指石虎從貓羅溪、烏溪、大肚溪一路到溪州鄉，也有人指石虎遷徙途徑不可能這樣，應是被野放到溪州。溪州石虎來源是野放已被保育機構否認。

長期保育石虎的彰化縣野鳥學會理事長李璟泓指出，溪流本來就是石虎的活動範圍，北起大安溪、大甲溪、筏子溪、大肚溪都有石虎蹤跡，大肚溪流域一帶有石虎，為了過馬路到河流覓食，常在國三和美交流道附近遭路殺，這裡的石虎跑到彰化最南邊溪州鄉機率不高。

李璟泓表示，濁水溪出海口的石虎可能從南投沿溪流而下，「看到和拍是兩碼事」，目前自動相機已拍到石虎，科學證據顯示石虎擴群，濁水溪出海口的人為開發和游蕩犬等干擾較少，希望能提供石虎安身立命的新家園。

水利署第四河川分署防治出海口飛沙，不再出租和續約西濱大橋到出海口的河川公地種植作物，聲請檢方以竊占國土罪嫌法辦違墾養殖業者，「人為的都趕出去，自然回歸自然。」3年前分署人員聲稱在濁水溪看到石虎，因無影像可證明，對外只說濁水溪口有東方白鸛、黑面琶鷺。

第四河川分署長李友平說，河川公地有專人巡護，裝設自動相機拍到石虎之外，今年東方白鸛隻數增至15隻、100多隻黑面琶鷺，都是河川公地的嬌客，四河分署將保護當地自然生態，阻絕野生動物的天敵。

石虎 濁水溪

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