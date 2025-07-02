嘉縣家畜所辦夏令營 推廣動保不讓寵物流浪街頭

中央社／ 嘉義縣1日電

嘉義縣家畜疾病防治所暑假在咩咩上樹萌寵樂園及獨角仙農場舉辦3場次「愛護你我牠」動物保護夏令營，推廣動保常識與法規，宣導不讓貓狗等寵物流浪街頭帶來社會問題。

嘉義縣長翁章梁今天出席首場夏令營活動，與孩子們一同擔任動物「愛心餵養員」，在咩咩上樹萌寵樂園體驗照顧動物的樂趣與責任。翁章梁也為園區剛出生不久的3隻可愛水豚寶寶命名，分別取名為「Do」、「Re」、「Mi」。

翁章梁並與夏令營的孩童互動，問他們動保常識；翁章梁提出：「如果寵物不想養了要如處理？」現場小朋友竟沒人答得出來。

嘉義縣家畜所所長林珮如當場解答說，若因各種原因無法繼續照顧家中寵物，除了可託付給信任的親友外，也可洽詢合法的動物保護機構，協助媒合新飼主，並於完成媒合後辦理寵物晶片的所有權轉讓。

林珮如提醒，任意棄養寵物不僅違反動保法，最重可處新台幣15萬元罰鍰，呼籲民眾務必負責任地對待每一個生命。

翁章梁接受媒體聯訪表示，從小建立保育動物的觀念很重要，飼養寵物應主動為其植入晶片並完成登記手續，這不僅有助於寵物走失時快速尋回，也是飼主應盡的責任與義務。千萬不要讓牠們變成流浪貓、流浪狗，帶來社會問題。

林珮如說，動保夏令營今、明兩天在咩咩上樹萌寵樂園舉辦，對象是國小學童與國、高中學生，分2梯次各招收50人，活動內容有動保闖關活動，與黑鼻羊、水豚君等可愛動物近距離接觸；7月12日在獨角仙農場舉行親子夏令營，體驗餵牛、餵馬與竹節蟲及獨角仙互動；這3場夏令營共200個名額，一開放報名即秒殺，顯示民眾對動保教育的高度關注。

寵物 夏令營 動物

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