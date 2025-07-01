讓收容所毛孩變果園驅猴守護犬 高市推代養家園計畫

高雄市動物保護處推「送收容所毛小孩到桃花源」計畫，讓收容所毛孩成為果園守護者；今天在旗山區舉行說明會，號召更多果農加入「幸福代養家園」行列，讓更多狗狗找到家。

高雄市動保處與中華民國保護動物協會自民國110年攜手啟動「狗來富－送收容所毛小孩到桃花源」計畫，至今已成功讓201隻來自收容所的毛孩踏進果園。

高雄市動保處今年計畫結合旗山、甲仙、美濃、大社與大寮5區農會共同推動，今天在旗山區農會舉行首場說明會，期望號召更多果農加入「幸福代養家園」行列，讓更多狗狗找到家，同時也為農民打造更安心收成環境。

動保處表示，毛小孩絕非「隨便送一送就好」，每一隻都經過挑選與訓練，性格親人親狗，適合農園生活；從媒合、送狗、到後續照護，動保處與協會攜手把關，協會也會定期探訪、巡診，發現飼養不當，經輔導仍未改善，將取消代養資格。

高雄市桃源區桃源里長高慕源表示，以前自家果園是獼猴大本營，現在變成毛孩地盤，猴子連影子都看不見；身為「狗來富計畫」第一批合作農戶，當初抱著「試試看」心情參加，沒想到一養就愛上了。

高慕源說，狗狗不只會看守果園，還讓工作氣氛變得溫暖許多，每天上山下田都有狗狗作伴，真的很不一樣；此次受邀出席說明會分享毛孩合作經驗，他也鼓勵更多農友，加入這個充滿愛心且成效顯著的幸福行列。

農業局長姚志旺表示，收容所犬隻數量多，空間壓力大，自從與協會合作推動「狗來富計畫」後，不但有效降低收容量，毛孩生活品質也大幅提升。

姚志旺說，多數毛孩個性親人、年輕健康，只因毛色單一或外型不夠討喜，長期未被民眾優先選擇；透過此計畫，能搖身一變為果園裡的「驅猴守護犬」，得以走出收容所，在果園中自由奔跑，沐浴陽光，重拾自信與歸屬感。