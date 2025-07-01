台灣國寶櫻花鉤吻鮭瀕臨絕種 長庚大學發現「關鍵缺陷」

被譽為台灣國寶魚的櫻花鉤吻鮭，因生存環境破壞、氣候變遷等因素出現瀕臨絕種的保育問題。長庚大學生物醫學系教授傅崇安研究團隊發現，該族群的生存問題，很可能與其免疫系統基因有關，建議未來能將此列入復育績效的追蹤指標，透過分析不同時間點所採集的樣本，檢視櫻花鉤吻鮭是否真正走向永續與穩定。

研究團隊發現，櫻花鉤吻鮭缺少對不同免疫細胞間溝通和協同作用很關鍵的基因「介白素4號」（IL-4），這在哺乳類中會影響過敏、氣喘、抗寄生蟲等免疫反應。團隊推論，缺少IL-4基因的櫻花鉤吻鮭，對感染源的對抗性可能會受到限制，讓牠們比其他相近物種更容易受到水中寄生蟲的感染。

團隊今年發現負責呈現不同抗原的「主要組織相容性複合體」（MHC）基因，在現存的櫻花鉤吻鮭族群當中變異性偏低。傅崇安解釋，此現象顯示目前櫻花鉤吻鮭族群的免疫系統能檢測到的病原體數量較少，對各式各樣感染源的對抗性可能受到限制，不過團隊偵測到的少量變異性，表示現存族群中仍保有一些基因多樣性，對持續復育工作是好消息。

傅崇安表示，缺乏IL-4基因可能是櫻花鉤吻鮭的獨特特徵，或許與它們生活在內陸而不會接觸海中寄生蟲有關，使其有別於近親日本櫻花鮭，團隊未來將向京都大學博物館取得並分析台灣櫻花鉤吻鮭的基因序列，以排除這種免疫缺陷存在的原因，是由於族群數量較少，因此才在僅有的少數成員之間近親傳播的可能性。

研究團隊建議，可以透過基因檢測，選擇性地繁殖復育具有不同MHC基因序列的櫻花鉤吻鮭，以保持其後代的多樣性，並野放至歷史棲息溪流中。傅崇安認為，櫻花鉤吻鮭是很年輕的物種，在上一個冰河時期後的氣候變遷才出現，距今不到50萬年，是很好的生物模型，可以藉此研究新物種演化過程中有哪些免疫基因會先改變。