犬殺多在隱密處 黑數難計算

除了石虎「豆棗」遭犬殺，二年前在台大校園被發現的白鼻心「冰箱」，野放七天後卻遭校內遊蕩犬咬死，肚破腸流躺在草叢中。棲息在淺山環境的穿山甲、山羌，甚至瀕臨絕種的草鴞、歐亞水獺等，也都慘遭犬殺。專家說，犬攻擊多發生在隱密處，致死率幾乎百分之百，還有許多黑數未被發現，危急情況比想像更嚴重。

零撲殺政策二○一七年上路後，遊蕩犬激增，與野生動物衝突愈演愈烈。審計部去年報告指出，農業部生物多樣性研究所統計野生動物受遊蕩犬貓攻擊情形，二○二○年至二○二三年八月底止，以南投縣一二六隻最多、苗栗縣五十二隻次之、彰化縣十四隻排第三，穿山甲、石虎、白鼻心與鼬獾等淺山物種，都受到危害。

保育石虎團隊統計，從二○一九年至今，共追蹤四十二隻石虎個案，其中廿八隻已死亡，其中十一例死因為犬類攻擊或疑似犬攻擊，數量最高。

二年前，白鼻心幼獸「冰箱」在台大校園被發現，由多名研究員共同照顧，再請專家訓練後野放回台大校園，沒想到七天後，研究員拿天線定位「冰箱」位置，發現站著三隻遊蕩犬，旁邊躺著冰箱的屍體，連腸子都流出來，死狀極慘。

去年二月，台南市二仁溪南岸遊蕩犬群體夜襲草鴞，一巢四隻幼雛全被拖出巢穴咬死，草鴞為一級保育動物，估全台數量不到五百隻，讓保育團體悲痛沮喪。金門僅存上百隻的歐亞水獺，也陸續傳出犬殺事件，逼得縣府加強熱點巡查。