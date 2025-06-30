漠視遊蕩犬危機 動保司挨轟

石虎「豆棗」之死再次凸顯野生動物面臨遊蕩動物攻擊的風險，野灣野生動物保育協會表示，據追蹤紀錄，石虎主要死亡威脅就是犬隻攻擊，農業部動保司不該再漠視、消極，不要再忽略遊蕩動物危害野生動物的事實，動保政策要納入不同領域的聲音，才能找到解方。

農業部林業及自然保育署估計，全台石虎僅存六百隻，活動範圍以中部五縣市為主，近年人為開發、棲地破壞、遊蕩犬數量增加，嚴重威脅石虎生存。而在豆棗遭犬殺消息傳出後，這兩天許多野保團體及專家紛紛發文，更砲轟動保司成為「幫凶」。

農業部生多所副研究員林育秀表示，中部河流和山區的石虎活動區，有多筆犬殺紀錄，遊蕩犬不受控制，已成為石虎族群最大的威脅，遊蕩犬並非獵捕石虎為食物，而是嬉戲般獵殺，應避免餵食遊蕩犬。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣社會在野動保護、動保政策出現很大拉扯，政府不敢得罪飼主，沒做好飼養家犬的觀念教育，任由犬隻在外遊蕩，若不能維護動物福利，家犬與遊蕩犬的問題無解。

農業部動保司副司長陳中興表示，農業部近年一直有在針對生態熱區持續執行遊蕩動物減量工作，針對有主犬貓的作法包含歸戶、絕育和宣導不放養；而無主犬貓則針對具攻擊性的個體精準捕捉，畢竟收容量能還是有限。