挺過各種磨難 傳奇石虎「豆棗」遭犬殺

保育台灣石虎的觀念看似提升，但石虎在野外面臨的風險與日俱增。農業部生物多樣性研究所追蹤的石虎「豆棗」，出生後七天被發現落單，獲救後野放，經歷棲地縮減、路殺風險，還曾遭槍擊，都活了下來，近日被發現死於犬殺。專家感嘆，豆棗四年生命，道出台灣石虎面臨的全部險境。

豆棗二○二一年四月八日在苗栗後龍被發現，當時牠是隻尚未開眼的失親石虎，經通報獲救時，體重僅二四六公克，推估僅出生七至十日，因為身上很多跳蚤，被取名為「豆棗」。

小石虎經訓練後，隔年四月滿周歲被繫上發報器，在南投集集野放；生多所追蹤發現，豆棗同年十月跑到南投市郊成功育幼，成為「二寶媽」；沒想到二○二三年二月二度育幼，卻碰上農民燒雜草釀火警，牠叼救未果，目睹二隻石虎寶寶葬身火窟；後來又產下幼子，卻因為河道水泥化，來不及逃脫被激流沖走。

生多所表示，豆棗野放三年多，記錄過五次生產，其中二次育幼失敗，牠經歷棲地縮減、農地焚燒，溪流水泥化等威脅，還有從集集到南投面臨的潛在路殺風險，都堅強地挺過生存危機。

臉書粉專「石虎保育大使 阿虎加油」前天公告，上月廿八日在南投市郊、貓羅溪支流旁的雜木林，豆棗倒在當地，身上有明顯傷痕，屍體被踩踏過，附近樹上有爪痕，帶回解剖後確認遭犬殺，還在體內發現二顆非制式鉛彈頭。

阿虎團隊指出，四月十六日才為豆棗換發報器，Ｘ光檢查看到體內有二處金屬物，當時不確定是何物，經解剖確認是鉛彈，但已被組織包覆，顯示牠生前曾遭空氣槍射擊，仍在野外堅強求生，卻逃不過遊蕩犬撕咬，呼籲不餵食遊蕩犬貓，還給野生動物安全的家。

石虎生命可長達十二至十三年，彰化縣野鳥學會理事長李璟泓說，豆棗短短四年生命，野放在外三年多，台灣石虎面臨的險境全被牠遇到了；豆棗並非遭獵槍，而是空氣槍襲擊，懷疑有人無聊亂射導致，淺山環境中與日俱增的遊蕩犬貓，也是野生動物的殺手。