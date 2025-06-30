活體拍賣挨批殘忍 養豬協會：勿放大少數案例

動保團體今天痛批，農業部無視活體拍賣對豬的殘忍虐待，呼籲政府推動以屠體評級取代活體拍賣。中華民國養豬協會理事長潘連周不滿表反駁，動保團體今天呈現的都是很少數的案例，吃溫體豬也是國人的飲食習慣，「以前到現在就是吃溫體豬，動保團體不要一直找麻煩。」

台灣動物社會研究會與多個民間組織今天於農業部前抗議，公布2024年9月至今年3月在全台11個縣市、13個肉品市場調查拍攝的最新影像，揭露台灣每年約600萬隻豬在被屠宰場前，被迫經歷暴力電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門等虐待折磨。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，對動保團體的訴求並不認同，豬到最後還是會上到餐桌，活體拍賣和屠體評級兩者並沒有差別，豬農愛自己的豬都來不及了，怎麼會允許被虐待？現在都是用拍打而已，很少會用電擊，除非這頭豬到拍賣市場的現場沒辦法移動而影響拍賣，這些豬都是極少數的。

潘連周指出，屠體評級和活豬拍賣都需要經過獸醫師檢驗，活體拍賣只是現場承銷人可以透過豬的情況來看出豬值多少錢，養豬百億基金也已經補助市場很多冷鏈設備，古時候吃到現在不也是溫體豬？如果動保團體不滿意的話，自己可以上電視來辯論，會奉陪到底。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，由活體拍賣轉型成屠體評級也是會有驅趕的過程，應該要求的是驅趕過程不要有極端的驅趕行為，然而活體很難控制，毛豬情緒不穩定時，作業人員其實有一定的隱藏風險，然而這是經濟動物的一環，我們能做的就是盡可能減少其痛苦。