批毛豬活體拍賣野蠻殘忍 動團農業部前籲屠體評級轉型

豬隻活體拍賣是將養豬場已育成的活豬送到各縣市肉品市場，由肉品業者在現場透過肉眼觀看豬隻狀況，並以競價購買的程序，拍賣後業主再將豬隻送往屠宰場。動保團體今天於農業部前痛批，農業部力拚豬肉外銷，卻無視活體拍賣對豬的殘忍虐待，呼籲政府推動「屠體評級」交易，並推動活體拍賣的落日。

台灣動物社會研究會與多個民間組織今天於農業部前抗議，公布2024年9月至今年3月在全台11個縣市、13個肉品市場調查拍攝的最新影像，揭露台灣每年約600萬隻豬在被屠宰場前，被迫經歷暴力電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門等虐待折磨。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，豬隻活體拍賣的流程與設計，逼迫豬必須一隻隻進入狹窄的拍賣通道「走秀」，以供肉商觀察體態競價。當豬被電擊、棒打奮力往前衝時，又會被下一道忽然落下的閘門擋住，導致莫名撞上閘門，整個拍賣過程造成許多豬因緊迫驚恐癱坐地上，或在濕滑的走道上打滑跌跤，就又遭到更強烈的電擊、暴力棒打，每隻豬在拍賣後幾乎都傷痕累累。

陳玉敏指出，活體拍賣制度須將豬隻從中南部牧場運送到北部甚至宜花東。以養豬大縣雲林為例，豬隻運到北部拍賣距離達230公里。且根據2024年肉品市場統計年報，有36%被拍賣後的豬隻不會在該市場屠宰，而是再轉送到其他屠宰場屠宰，導致豬必須承受多次運輸，事故風險也增加。根據農業部運輸保險理賠統計，估計每年有近萬隻豬在運輸過程中死亡。

陳玉敏說，歐美、日韓等國皆已淘汰活體拍賣，改採符合科學、現代化的屠體評級制度，豬隻從牧場直送屠宰場屠宰後，屠體經儀器測量脂肪與瘦肉比例、肌肉品質，標準化分級後再定價交易，兼顧動物福利、防疫與肉品品質，更可提升養豬的品質。反觀台灣還在憑肉商以肉眼觀看豬隻走秀來決定價格，既不科學也不客觀，農業部多年來委託學者研究建立台灣豬隻屠體的評級標準，屠體品檢儀器也早已具備，農業部及各縣市政府實在不應再有任何藉口延宕。

關懷生命協會副執行長周瑾珊表示，之前動保團體向賴清德總統提出，我國動物保護政策應該跟隨國際訂出相關指標，也希望這幾年台灣動保政策的改進能讓國際看見，但現在看到的卻仍是落後殘暴的活體拍賣。

台灣永續飲食轉型智庫發言人張家珮指出，根據國家溫室氣體排放清冊顯示，飲食相關碳排比率看起來只有2%，但這是因為只記錄國內畜牧場的廠內發酵和糞尿排放，但不包含加工、冷鏈、運輸和販售的碳排，若以去年國內研究搭配牛津大學發表的期刊來計算，台灣一年消費的肉、蛋、奶、水產的碳排就將近3700萬噸，占全國碳排的12%，活體拍賣就是高碳排、低效和無視動物福利的象徵，農業部應提出活體拍賣和屠體評級制度的落日轉型期程。

農業部畜牧司養豬產業科長陳宜孜對此僅表示，會將動團的訴求帶回並審慎研議，未有進一步說明。