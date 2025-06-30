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苗栗縣3.6萬家貓 明天起有條件免打狂犬病疫苗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年7月1日起有條件鬆綁，完全室內飼養、外出全程使用箱籠的家貓，不再強制施打狂犬病疫苗。圖／民眾提供
苗栗縣今年7月1日起有條件鬆綁，完全室內飼養、外出全程使用箱籠的家貓，不再強制施打狂犬病疫苗。圖／民眾提供

苗栗縣3萬6000多隻家貓，縣府根據農業部動植物防疫檢疫署公告，今年7月1日起完全室內飼養、外出全程使用箱籠，不再強制施打狂犬病疫苗，許多飼主大表歡迎。

縣府最近修正苗栗縣對狂犬病有感受性之寵物種類、動物狂犬病預防注射標示方法及注意事項，家貓7月1日起有條件免強制施打狂犬病疫苗； 符合飼養或管領在室內，外出全程使用密閉箱籠，能防止貓伸出四肢、頭、尾或逃脫，可以免施打。

室內的定義指的有屋頂與四面牆，或等效阻隔物，可防止家貓逃脫的空間，因此自己會跑出門，養在庭院、陽台的家貓，用牽繩帶貓外出、未用箱籠搭車，仍要施打犬病疫苗，此外，寵物餐廳、旅館的貓，若空間符合免打條件，可不強制施打，但因接觸複雜，建議諮詢獸醫評估。

苗栗縣 狂犬病疫苗 寵物

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非狂犬病主要風險動物 家貓7月1日起有條件免打疫苗

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