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研究：人類過度捕撈 鱈魚體型減少一半

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，成熟鱈魚的中位數體長自1996年的40公分縮短至2019年的20公分。（Photo by John Werner on Unsplash under C.C License）
一項研究指出，成熟鱈魚的中位數體長自1996年的40公分縮短至2019年的20公分。（Photo by John Werner on Unsplash under C.C License）

人類過度捕撈海洋資源，導致鱈魚體型比20多年前少了一半！一項研究指出，人類的過度捕撈改變鱈魚的基因組，使其本身體型正急劇縮小中，甚至影響鱈魚演變過程。「拖網捕魚」旨在保護小隻魚免於受捕撈，專家呼籲，每條魚在被捕獲之前至少應該繁殖一次。

過度捕撈體型減半

獨立報》報導，一項研究分析1996年至2019年間東波羅的海所捕獲的152條鱈魚微小耳骨，其記錄著該生物每年的生長情況。對此，科學家將生長紀錄與鱈魚體型指標結合基因數據，以評估在人類捕魚壓力下，鱈魚族群在過去25年內所發生的基因轉變。

結果顯示，人類的過度捕撈改變鱈魚的基因組，使其本身體型正急劇縮小中，而鱈魚體型縮小具有遺傳性特徵，其成熟體的中位數長度自1996年的40公分縮短至2019年的20公分。

幾十年來，水質優養化造成的缺氧條件、污染，以及極端海洋季節性溫度變化等環境因素，都可能是造成鱈魚數量急劇減少的原因。然而，人類活動造成鱈魚演變過程，在生態學上更是令人深感擔憂。

「拖網捕魚」護小魚

衛報》報導，生長速度不同的魚類之間呈現系統性差異，而隨著時間的推移，導致體型較大的基因變異更為少見。對此，「拖網捕魚」的最小網眼尺寸旨在保護小隻魚，並讓魚在被捕獲之前成熟並產卵，但也可能對魚群產生強大的選擇性壓力，並有利於小隻魚逃脫漁網而生存。

基爾海洋研究中心負責人羅伊施表示，當最大個體多年來不斷從族群中移除時，體型較小、成熟更快的魚類就會獲得演化優勢，而從人口統計學角度來看，每條魚在被捕獲之前至少應該繁殖一次。

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鱈魚 魚類 基因

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