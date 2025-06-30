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2年前目睹寶寶被燒死…石虎媽「豆棗」傳遭犬殺 體內還發現子彈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
石虎「豆棗」經農業部生多所救援照養，2022年4月繫上發報器並順利野放。圖／報系資料照，取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
石虎「豆棗」經農業部生多所救援照養，2022年4月繫上發報器並順利野放。圖／報系資料照，取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

失親石虎「豆棗」2021年在苗栗被發現，經農業部生多所照養後野放成功，野放期間至少5度育幼，但2年前一場雜草火警，牠目睹無情大火吞噬2幼子，事後牠呆望現場令人鼻酸，引發社會關注。如今卻傳出牠慘遭犬殺，體內還發現子彈。

2021年4月18日，苗栗後龍居民發現一隻尚未開眼的失親石虎，通報農委會特有生物研究保育中心（農業部生物多樣性研究所的前身）救援，小石虎獲救時體重僅246公克，推估僅7至10日齡，因牠身上有很多跳蚤，所以取名為「豆棗」。

經特生中心照養訓練，「豆棗」在2022年4月繫上發報器順利野放，同年10月成功育幼，成「二寶媽」；不料，隔年2月在南投市郊二度育幼卻碰上雜草火警，叼救2隻寶寶未果，目睹孩子葬身火窟，事後牠呆望現場令人鼻酸，也引發關注。

而在農業部生多所追蹤「豆棗」野放3年多期間，至少記錄了牠5次生產，其中2次雖育幼失敗，但牠仍努力傳宗接代，讓研究團隊對野外石虎的育幼行為有更深入的了解，也促使各界正視農地焚燒、溪流水泥化等過去被忽視的潛在威脅。

沒想到，今年再傳出「豆棗」消息竟是牠的死訊。臉書粉專「石虎保育大使 阿虎加油」昨痛心公告，「豆棗」28日在雜林中被發現，身上有明顯傷痕，屍體附近明顯被踩踏過，附近樹上有爪痕，帶回剝皮解剖確認遭犬殺，體內還發現子彈。

阿虎團隊指出，今年4月16日最後一次幫「豆棗」換發報器，進行X光檢查看到2處金屬，當時不確定是何物，解剖後確認是鉛彈，但已被組織包覆，顯示牠曾遭人射擊仍在野外堅強求生，悲嘆「牠是帶給團隊無數驚喜與知識的傳奇石虎」。

團隊人員也痛心呼籲，遊蕩犬貓不只是浪浪，也是野生動物的殺手，不棄養和不放養家犬貓，且不餵食遊蕩犬貓，才能守護生態平衡；並且禁止非法獵捕，支持友善農業，還給野生動物安全家園，請不要讓「豆棗」的犧牲，成為無聲的結束。

石虎「豆棗」2021年4月在苗栗後龍被發現，獲救時體重僅246公克，推估僅7至10日齡。圖／報系資料照，取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
石虎「豆棗」2021年4月在苗栗後龍被發現，獲救時體重僅246公克，推估僅7至10日齡。圖／報系資料照，取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
農業部生物多樣性研究所追蹤石虎「豆棗」超過3年，但牠卻在28日慘遭犬殺，解剖後進一步發現其體內有子彈，顯示牠過去曾遭人射擊。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
農業部生物多樣性研究所追蹤石虎「豆棗」超過3年，但牠卻在28日慘遭犬殺，解剖後進一步發現其體內有子彈，顯示牠過去曾遭人射擊。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」2023年2月與孩子碰上雜草火警，牠叼救寶寶未果，目睹孩子葬身火窟。圖／報系資料照，取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」2023年2月與孩子碰上雜草火警，牠叼救寶寶未果，目睹孩子葬身火窟。圖／報系資料照，取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」2023年2月與孩子碰上雜草火警，石虎團隊3月2日前往查看發現被燒得焦黑的1公1母幼獸。圖／報系資料照，取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」2023年2月與孩子碰上雜草火警，石虎團隊3月2日前往查看發現被燒得焦黑的1公1母幼獸。圖／報系資料照，取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專

野放 石虎 團隊

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