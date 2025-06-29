傳奇石虎「豆棗」死亡 經確認遭犬殺

農業部生物多樣性研究所今天稍早宣布，追蹤超過3年的石虎個體「豆棗」已確認死亡，經帶回後剝皮發現許多傷口，從傷勢可確認死因為犬殺。生多所再次沉痛強調，遊蕩犬貓不只是浪浪，也是野生動物的殺手，非法狩獵與棲地破碎，也讓一切保育努力前功盡棄。

生多所表示，發現豆棗的時候，牠倒臥在人跡罕至的雜林中，身上有明顯傷痕，屍體附近明顯被踩踏過，附近樹上都有明顯爪痕，以及斷裂的枝條。帶回後剝皮發現許多傷口，從傷勢可確認死因為犬殺。

此外，解剖時也發現體內殘留鉛彈，顯示曾遭人射擊，卻依然在野外堅強求生，其實在今年4月16日最後一次再捕捉豆棗換發報器時，獸醫進行X光檢查就看到兩處金屬，但當時不確定是何物。

生多所表示，豆棗是一隻曾帶來無數驚喜與知識的傳奇石虎，自2022年4月18日起，生多所追蹤豆棗至2025年6月28日，期間記錄其5次生產，對野外石虎的育幼行為有了前所未見的深入了解，以及認識一些過去被忽視的潛在威脅，例如農地焚燒、溪流水泥化導致牠其中2次育幼失敗，但也確認友善農地對石虎的重要性，以及石虎控制農地鼠類數量的能力。

生多所表示，遊蕩犬貓不只是浪浪，也是野生動物的殺手，而非法狩獵與棲地破碎，讓一切保育努力前功盡棄，每一隻石虎的死亡，都是生態系的一次崩塌。

生多所再次呼籲，民眾應不棄養和不放養家犬貓，且不餵食遊蕩犬貓；守護生態平衡禁止非法獵捕，還野生動物安全家園；支持友善農業，與石虎共生的土地利用模式。