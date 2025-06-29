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新北動保處攜手石碇永安里 守護翡翠水庫集水區食蛇龜
新北石碇區永安里位於翡翠水庫集水區，為食蛇龜重要棲地之一。當地自民國109年成立護龜隊，透過定期巡守、記錄，配合野放動保處救援復原傷龜等行動，促進生態保育，並鼓勵居民擔任「公民科學家」，透過記錄與觀察，深入了解在地生態。
當地里長蕭敏玲說，里辦公處規畫將雲海國小永安分班廢棄校舍，活化為食蛇龜保育研究與教育解說基地，推動友善農業及生態導覽，期望將永安里打造成國際級保育示範社區。
為提升大眾對龜鱉類保育的重視，也關注棲地破壞等生存危機。新北市動保處攜手石碇區永安里辦公處，日前於永安里設立2面食蛇龜生態解說牌，介紹外觀特徵、食性、生態習性及生存威脅，提升民眾保育意識，並加強巡守，防範非法盜獵行為。動保處也呼籲市民，在野外發現食蛇龜時，應秉持「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，避免對其造成壓力或傷害。
動保處指出，食蛇龜為一級保育類陸棲性龜類，主要棲息於低海拔丘陵及山區，活動範圍常與農耕地及休憩區重疊，面臨棲地破壞、非法捕捉及道路路殺等多重威脅。由於食蛇龜行動緩慢，呼籲民眾進入山區時放慢車速，以減少路殺情況。
食蛇龜主要以腐果或腐肉為食，對人類無害。因非法市場需求增加，捕捉與販售行為威脅食蛇龜的生存，依野生動物保育法第41條規定，未經許可獵捕、飼養或販售保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，併科新台幣20萬元至150萬元罰金。
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