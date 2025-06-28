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影／大熊貓「圓寶」5歲生日秀氣吃蛋糕

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
由於圓寶即將進入假孕期，牠的活力有所減少，因此在吃蛋糕時的動作略顯秀氣。記者侯永全／攝影
由於圓寶即將進入假孕期，牠的活力有所減少，因此在吃蛋糕時的動作略顯秀氣。記者侯永全／攝影

台北市立動物園今天為大貓熊「圓寶」舉辦5歲生日慶祝活動，園方為牠準備精緻且清涼的特製冰塊生日蛋糕，蛋糕由新鮮水果、竹子、甘蔗及紅蘿蔔製成，富含圓寶喜愛食材的蛋糕造型巧妙，充滿運動元素。雖圓寶因即將進入假孕期而活力略顯低迷，但吃蛋糕的秀氣模樣仍讓大批觀看民眾直呼「好可愛」、「圓寶生日快樂」。

由於圓寶即將進入假孕期，牠的活力有所減少，因此在吃蛋糕時的動作略顯秀氣，唯一被牠打翻的是以竹子製成的「籃框」，緩緩品嚐生日蛋糕的過程，吸引不少民眾駐足觀賞，拍照錄影。許多參觀遊客表示，圓寶吃蛋糕的可愛模樣讓人感到很療癒。

大貓熊館館長王建博受訪表示，「圓寶」今年的生日蛋糕以戶外活動為主題發想，利用冰塊及竹子、甘蔗、鳳梨與紅蘿蔔等食材做出籃球框與棒球棒。藉此希望鼓勵大小朋友在暑假期間，走出戶外多運動。園方也表示，緊接著在7月6日及8月30日還有「圓仔」及媽媽「圓圓」的慶生活動。

圓寶秀氣吃蛋糕的可愛模樣，令觀眾直呼好療癒。記者侯永全／攝影
圓寶秀氣吃蛋糕的可愛模樣，令觀眾直呼好療癒。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，台北市立動物圓以新鮮水果、竹子、甘蔗及紅蘿蔔特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，圓寶吃蛋糕相當秀氣，唯一被牠打翻的是以竹子製成的「籃框」。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，台北市立動物圓以新鮮水果、竹子、甘蔗及紅蘿蔔特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，圓寶吃蛋糕相當秀氣，唯一被牠打翻的是以竹子製成的「籃框」。記者侯永全／攝影
「圓寶」緩緩品嚐生日蛋糕的過程，吸引不少民眾駐足觀賞，拍照錄影。記者侯永全／攝影
「圓寶」緩緩品嚐生日蛋糕的過程，吸引不少民眾駐足觀賞，拍照錄影。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天五歲生日，吸引大批民眾前往觀看，並直呼「好可愛」、「圓寶生日快樂」。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天五歲生日，吸引大批民眾前往觀看，並直呼「好可愛」、「圓寶生日快樂」。記者侯永全／攝影

生日 圓寶

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