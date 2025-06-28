影／大熊貓「圓寶」5歲生日秀氣吃蛋糕

台北市立動物園今天為大貓熊「圓寶」舉辦5歲生日慶祝活動，園方為牠準備精緻且清涼的特製冰塊生日蛋糕，蛋糕由新鮮水果、竹子、甘蔗及紅蘿蔔製成，富含圓寶喜愛食材的蛋糕造型巧妙，充滿運動元素。雖圓寶因即將進入假孕期而活力略顯低迷，但吃蛋糕的秀氣模樣仍讓大批觀看民眾直呼「好可愛」、「圓寶生日快樂」。

由於圓寶即將進入假孕期，牠的活力有所減少，因此在吃蛋糕時的動作略顯秀氣，唯一被牠打翻的是以竹子製成的「籃框」，緩緩品嚐生日蛋糕的過程，吸引不少民眾駐足觀賞，拍照錄影。許多參觀遊客表示，圓寶吃蛋糕的可愛模樣讓人感到很療癒。