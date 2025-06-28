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歲修開園首日！大貓熊「圓寶」迎5歲生日 吃蛋糕食慾不佳是這原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。記者侯永全／攝影

台北市立動物園完成年度大休園，今天是開園第一天，更適逢大貓熊「圓寶」5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。

配合園方今年暑期「戶外活動」主題發想，今年圓寶蛋糕特別以甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔等食材做出籃球框及棒球棒，希望慶生之餘也能鼓勵大小朋友出門運動，也可以到動物園來遊玩，而今天也適逢年度大休園後的第一天，一早就有不少遊客前來參觀幫圓寶慶生，展場也爆滿，場內工作人員也引導民眾可以先去其他展覽關，30分鐘後再回來。

今天上午9時許，保育員將蛋糕端進展場後沒多久，圓寶就熟門熟路朝蛋糕方向走去，不過相較於「圓圓」、「圓仔」翻桌型吃法，圓寶相當秀氣，將竹子拿到後走到一旁靠著大石頭細細品嘗，接著搭配蛋糕上新鮮水果，手口併用坐在蛋糕前享用模樣，相當可愛。

大貓熊館長王建博表示，圓寶從上周開始進入假孕狀態，出現懶散狀況，可能類似狀況會越來越嚴重，變得不愛動、休息，而考量到圓寶也進入成年，也持續和中國成都繁育基地保持聯繫，在會談上有機會討論一定會積極參與、提出配對議題，也期待能盡快迎來好結果。

大貓熊「圓寶」今天5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。記者侯永全／攝影
大貓熊「圓寶」今天5歲生日，園方以新鮮水果、竹子、甘蔗特製冰塊生日蛋糕，為圓寶慶生，不過因將進入假孕期活力稍低，圓寶吃蛋糕方式相當秀氣，但還是有不少民眾前來觀看直呼「好可愛」。記者侯永全／攝影

圓寶 動物園

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