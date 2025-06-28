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休士頓贈羚羊 長榮10月「護航」 回台續香火

聯合報／ 記者胡瑞玲／休士頓報導
長榮航空總經理孫嘉明（右）與休士頓動物園副園長Kevin Hodge（左）共同簽訂合作備忘錄，宣布由長榮航空贊助及擔任雄性Bongo大羚羊的專業運送任務。圖／長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明（右）與休士頓動物園副園長Kevin Hodge（左）共同簽訂合作備忘錄，宣布由長榮航空贊助及擔任雄性Bongo大羚羊的專業運送任務。圖／長榮航空提供

長榮航空桃園至休士頓航線邁入十周年，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空是台灣唯一飛航休士頓的航空公司，載客率常年保持九成，後續北美航線將於十月三日開航達拉斯直飛航線；因應赴韓旅遊人數增加，十月下旬還將開航桃園飛釜山新航點。

為慶祝開航十周年，長榮與休士頓旅遊局於當地時間廿六日上午在休士頓動物園舉辦慶祝記者會。由於台北市立動物園目前僅存五隻母性斑哥羚羊，面臨「斷香火」問題，適逢台北與休士頓締結姊妹市六十四周年，休士頓動物園宣布，贈一隻公斑哥羚羊Harris予台北市立動物園，預計十月運送、十一月公開亮相。

孫嘉明也和休士頓動物園副園長Kevin Hodge簽訂合作備忘錄（MOU），並宣布長榮航空贊助及擔任專業運送的任務。

駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳表示，二○一五年台灣與休士頓的貿易額約十一億美元，去年達到一一一億美元，在全美名列前茅，代表過去十年雙方經濟交流快速攀升，貿易額翻了十至十五倍。

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum則肯定長榮航空促進當地經貿和旅遊產業發展，除親自頒發「市長文告」，更訂定六月廿六為「休士頓的長榮航空日」，由孫嘉明代表接下此榮耀；孫嘉明則回贈長榮航空波音七七七─三○○ER飛機模型。

長榮 羚羊 動物園

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