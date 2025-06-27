北市動物園剩母斑哥羚羊 休士頓將送公羊來台

台北市立動物園中目前只剩5隻母的斑哥羚羊，即將面臨「斷香火」命運，因此休士頓動物園將送一隻公斑哥羚羊來台肩負繁衍重責大任，最快10月來台，11月與民眾見面。

長榮航空與休士頓旅遊局今天（休士頓當地時間26日）在美國休士頓動物園舉辦長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會。

會中休士頓動物園正式宣布將贈與一隻名叫Harris的公斑哥羚羊給台北市立動物園，讓牠可以在台北與僅存的5隻母斑哥羚羊育種。

休士頓動物園副園長霍奇（Kevin Hodge）向媒體表示，適逢今年是台北市與休士頓市締結姊妹市64週年，加上休士頓動物園與台北市立動物園為姊妹園，因此才有這次的合作。

霍奇表示，台北市立動物園是東南亞，甚至是亞洲最棒的動物園，加上斑哥羚羊的生長環境偏向熱帶，如果在會下雪的地方，對牠的繁殖不一定有好處，評估台北市的環境很適合，因此才決定送斑哥羚羊給台北市立動物園。

霍奇指出，將來台的斑哥羚羊Harris才剛滿2歲，對台北市立動物園來說是新的血緣，希望不久後就可以繁殖出後代。

霍奇說，斑哥羚羊是極度瀕危的物種，因此在圈養環境內，可以維持並增加數量至關重要，希望這次雙方合作，可以讓斑哥羚羊的數量增加，這也是全球對於極度瀕危物種合作的重要計畫之一。

休士頓動物園占地面積超過55公頃，擁有500種、將近5000隻左右的動物，並在去年以全A通過北美動物園暨水族館協會（AZA）評鑑，歷史上僅7座動物園以全A通過評鑑，休士頓動物園就是其中之一。

台北市立動物園代理副園長兼發言人曹先紹表示，這是休士頓動物園首次將斑哥羚羊帶到北美以外的國家，預計今年10月Harris將從休士頓出發走陸路到達拉斯後，從達拉斯搭乘長榮航空貨機至台北，總歷時17小時的旅程，保育員都會跟在身邊，降落後就會直接到台北市立動物園進行檢疫，預計11月就可以跟民眾見面。

曹先紹說，未來雙方合作不限於動物交換，專業上也會有交流，對台北市立動物園來說，需要國際級的專業來培育年輕一輩員工，而美國有各個動物園可以交流，對比台灣就只有台北市立動物園，所以這個國際合作就相當重要。

Harris從休士頓到台北的路程將由長榮航空運送，長榮航空總經理孫嘉明今天也與霍奇簽訂合作備忘錄（MOU）。孫嘉明說，適逢長榮航空台北至休士頓航線開航10週年，因此這次將無償協助運送。