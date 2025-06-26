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台灣鱷魚公主化石首度曝光！ 國內外百件標本左鎮登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，規畫7大單元，更集結來自國內外100多件珍貴標本，將在28日開展，今搶先曝光。記者萬于甄／攝影
台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，規畫7大單元，更集結來自國內外100多件珍貴標本，將在28日開展，今搶先曝光。記者萬于甄／攝影

台灣特有種「台灣豐玉姬鱷」化石首度曝光！台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，規畫7大單元，更集結來自國內外100多件珍貴標本，將在28日開展，今搶先曝光。

南市文化局長黃雅玲表示，左鎮化石園區是國內唯一在化石原址上成立的博物館，此次響應蛇年策劃「遠古爬爬走」特展，除展示台南在地獨有、世界罕見的「台灣豐玉姬鱷」原件化石，同時製作台灣豐玉姬鱷完整骨架模型，全長達7公尺，相當霸氣。

台大生命科學系副教授、策展人蔡政修則說，被稱為化石爺爺的陳春木在1964年發現馬來鱷化石，當年並未進行任何研究，隨即將化石送往日本，而該批化石在1972年才被以「台灣馬來鱷」的名字正式發表。

他提到，該批化石在2019年被借回台灣研究，團隊歷經4年時間研究，發現其並非馬來鱷品種，而是「台灣豐玉姬鱷」，2023年也正式在國際期刊發表論文正名，此次，這批化石算是首次在台灣曝光，有種「回娘家」的概念。

蔡政修表示，豐玉姬鱷的名字來自日本神話故事，而「姬」字在日文中代表公主，台灣豐玉姬鱷也可以稱為是台灣的鱷魚公主，近年來也在左鎮菜寮溪發現許多台灣豐玉姬鱷化石，不僅是目前發現全世界體型最大的鱷魚、台灣最大爬蟲類，同時更建構遠古時期台南的生態系。

文化局也說，「遠古爬爬走」特展從爬蟲類起源聊到滅絕啟示，從台南本地發現串聯全球視野，因此，特展也串聯日本、德國、美國等世界級博物館，借展逾100件首次來台亮相的化石與標本，讓左鎮瞬間變身國際級古生物探索基地，知識含金量超高。

文化局說明，「遠古爬爬走」特展28日起開展至年底，開幕當天下午2點策展人蔡政修也將親自開講導覽，特展期間結合3D立體拼圖和問答闖關，歡迎親子一起蒞臨解鎖「古生物偵探」模式，「爬」進古代爬蟲世界。

台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，南市文化局邀請親子一起蒞臨解鎖「古生物偵探」模式，「爬」進古代爬蟲世界。記者萬于甄／攝影
台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，南市文化局邀請親子一起蒞臨解鎖「古生物偵探」模式，「爬」進古代爬蟲世界。記者萬于甄／攝影
台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，除展示台南在地獨有、世界罕見的「台灣豐玉姬鱷」原件化石，同時也製作台灣豐玉姬鱷完整骨架模型，全長達7公尺，相當霸氣。記者萬于甄／攝影
台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，除展示台南在地獨有、世界罕見的「台灣豐玉姬鱷」原件化石，同時也製作台灣豐玉姬鱷完整骨架模型，全長達7公尺，相當霸氣。記者萬于甄／攝影
台南左鎮菜寮溪出土許多台灣豐玉姬鱷化石，經研究不僅是目前發現全世界體型最大的鱷魚，也是台灣最大的爬蟲類。記者萬于甄／攝影
台南左鎮菜寮溪出土許多台灣豐玉姬鱷化石，經研究不僅是目前發現全世界體型最大的鱷魚，也是台灣最大的爬蟲類。記者萬于甄／攝影

台南 化石

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