影／墾丁鹿ㄦ島2隻超人氣水豚遭毒殺 驗出農藥、強鹼

墾丁鹿ㄦ島園區兩隻超人氣水豚「口水」、「牛奶糖」6月7日中午時突然癱軟倒地失去意識，園區人員發現後，趕緊送動物醫療中心，仍不幸死亡，園區負責人Ray將水豚送檢，驗出農藥、強鹼，遭毒殺，並向警方報案。

「這可能是台灣第一起惡意毒殺動物農場的事件！」Ray痛心的說，園區的兩隻水豚「口水」、「牛奶糖」6月7日中午時，突然發生異常症狀，緊急送醫後，牛奶糖途中過世，口水搶救中後來6月13日決定安樂死，經初步研判，極可能為「人為蓄意毒殺」造成急性中毒反應。

Ray說，將水豚屍體送到屏東科技大學、成功大學毒物檢測，在水豚的胃內檢出，「胺基甲磺酸」是除草劑，也就是農藥，與工業強鹼溶劑「乙基甲胺」，混合毒性引發急性腎衰竭及神經系統崩潰，第一時間通報警方與農業處動保科。

Ray痛心表示，調閱監視器鎖定嫌疑人，相關證據全數移交警方，誓言揪出兇手，他說，「今天是水豚受害，明天可能危及園區其他動物，甚至是遊客或工作人員！」。

Ray說，這不只是一場突如其來的悲劇，更是一種對生命的殘忍傷害。「、我們痛心、憤怒」，無法接受有人選擇以摧毀生命的方式對待傾注心血的動物們。

Ray表示，口水是公水豚、牛奶糖是母水豚，兩隻約四歲，牛奶糖今年五月梅雨季剛交配完還來不及檢查就被毒死了。

鹿ㄦ島園區內，原本有14隻水豚，如今兩隻遭毒死，剩12隻水豚。口水、牛奶糖主要是水域為主，讓遊客可以體驗跟水豚共遊。Ray說，園區已全面升級安全巡查，若曾經在6月5日到6月7日入園，願意協助提供資訊，可私訊粉專。

警方獲報後展開調查，報案人向警方表示，今5月23日及26日園區曾遭人向農業處動保科檢舉，控訴水豚數量減少，屍體丟棄至垃圾子母車等，報案人懷疑水豚遭有心人士下毒導致死亡。