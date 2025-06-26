浪犬闖莊園咬死萬元柯爾鴨 飼主痛失「奇蹟」心碎落淚
寵物柯爾鴨萌樣可愛，因價格不菲有鴨界「愛馬仕」之稱。嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日傳10多隻柯爾鴨遭浪犬咬死，現場羽毛四散、屍體殘破。林姓飼主說，其中一隻柯爾鴨得來不易，孵化過程宛如「奇蹟」，和家人感情很好，被咬死心情大受打擊。
柯爾鴨又稱「小叫鴨」，是原產於荷蘭的小型家鴨品種，出現在日本動漫「神奇寶貝」，因為體型長不大，膚白貌美、胸大屁股圓，模樣呆萌可愛，引進台灣紅極一時，每隻要價上萬元，因柯爾鴨身價不菲，多作為寵物飼養，也被稱為鴨界「愛馬仕」。
林姓飼主說，這次被咬死柯爾鴨中，有1隻被大家視為「奇蹟」。因為柯爾鴨不會孵蛋，她把5顆蛋拿給鵝孵，鵝踩破2顆，轉給鴨子孵又被蛇偷吃1顆，蛇走後沒有鴨鵝敢孵，換用電燈照了1天1夜未果，看到1隻雞好像想孵蛋，就換成雞孵蛋，最後順利孵出1顆蛋。
林姓飼主說，柯爾鴨25至28天誕生，「奇蹟」第32天才誕生，跟家人感情很好，被咬死後心情大受打擊，莊園附近有很多浪犬，去年咬死30多隻鵝，前幾天又咬死10多隻柯爾鴨，動保人員將浪犬帶走結紮，又載來原地放回，問題似乎沒解決，損失鴨鵝也求償無門。
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，TNR避免浪犬繁衍更多後代，莊園附近有愛狗人士會餵狗，造成浪犬群聚，停止餵養才能避免浪犬群聚，還有一些是鄰居養的狗，疏縱放養，飼主可提供監視器協助舉證，經查屬實將依法開罰，也可向犬隻飼主提起民事訴訟求償。
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