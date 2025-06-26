快訊

直播／李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

浪犬闖莊園咬死萬元柯爾鴨 飼主痛失「奇蹟」心碎落淚

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日遭浪犬闖入，飼主視為「奇蹟」的柯爾鴨也被咬死，讓她心情大受打擊。圖／飼主提供
嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日遭浪犬闖入，飼主視為「奇蹟」的柯爾鴨也被咬死，讓她心情大受打擊。圖／飼主提供

寵物柯爾鴨萌樣可愛，因價格不菲有鴨界「愛馬仕」之稱。嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日傳10多隻柯爾鴨遭浪犬咬死，現場羽毛四散、屍體殘破。林姓飼主說，其中一隻柯爾鴨得來不易，孵化過程宛如「奇蹟」，和家人感情很好，被咬死心情大受打擊。

柯爾鴨又稱「小叫鴨」，是原產於荷蘭的小型家鴨品種，出現在日本動漫「神奇寶貝」，因為體型長不大，膚白貌美、胸大屁股圓，模樣呆萌可愛，引進台灣紅極一時，每隻要價上萬元，因柯爾鴨身價不菲，多作為寵物飼養，也被稱為鴨界「愛馬仕」。

林姓飼主說，這次被咬死柯爾鴨中，有1隻被大家視為「奇蹟」。因為柯爾鴨不會孵蛋，她把5顆蛋拿給鵝孵，鵝踩破2顆，轉給鴨子孵又被蛇偷吃1顆，蛇走後沒有鴨鵝敢孵，換用電燈照了1天1夜未果，看到1隻雞好像想孵蛋，就換成雞孵蛋，最後順利孵出1顆蛋。

林姓飼主說，柯爾鴨25至28天誕生，「奇蹟」第32天才誕生，跟家人感情很好，被咬死後心情大受打擊，莊園附近有很多浪犬，去年咬死30多隻鵝，前幾天又咬死10多隻柯爾鴨，動保人員將浪犬帶走結紮，又載來原地放回，問題似乎沒解決，損失鴨鵝也求償無門。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，TNR避免浪犬繁衍更多後代，莊園附近有愛狗人士會餵狗，造成浪犬群聚，停止餵養才能避免浪犬群聚，還有一些是鄰居養的狗，疏縱放養，飼主可提供監視器協助舉證，經查屬實將依法開罰，也可向犬隻飼主提起民事訴訟求償。

嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日遭浪犬闖入，咬死10多隻柯爾鴨，現場羽毛四散、屍體殘破。圖／飼主提供
嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日遭浪犬闖入，咬死10多隻柯爾鴨，現場羽毛四散、屍體殘破。圖／飼主提供
嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日遭浪犬闖入，咬死10多隻柯爾鴨，現場羽毛四散、屍體殘破。圖／飼主提供
嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日遭浪犬闖入，咬死10多隻柯爾鴨，現場羽毛四散、屍體殘破。圖／飼主提供

流浪犬 柯爾 寵物

延伸閱讀

頑固浪犬拒絕人類收編！在地人曝詳情哭了：牠一直在等背叛承諾的飼主

情侶夜跑被浪犬跟蹤求收編！出3考題試探心意「狗狗秒過關」獲得終身飯票

蕭秉治吐算命奇蹟！跟正妹女友婚事進度曝光

獨／真的龜速！「烏龜」誤闖國道還橫越3車道 奇蹟平安獲救無傷

相關新聞

影／墾丁鹿ㄦ島2隻超人氣水豚遭毒殺 驗出農藥、強鹼

墾丁鹿ㄦ島園區兩隻超人氣水豚「口水」、「牛奶糖」6月7日中午時突然癱軟倒地失去意識，園區人員發現後，趕緊送動物醫療中心，...

台灣鱷魚公主化石首度曝光！ 國內外百件標本左鎮登場

台灣特有種「台灣豐玉姬鱷」化石首度曝光！台南左鎮化石園區今年暑假推出「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」特展，規畫7大單元...

浪犬闖莊園咬死萬元柯爾鴨 飼主痛失「奇蹟」心碎落淚

寵物柯爾鴨萌樣可愛，因價格不菲有鴨界「愛馬仕」之稱。嘉義縣中埔鄉一處茶花莊園近日傳10多隻柯爾鴨遭浪犬咬死，現場羽毛四散...

疣胸琉璃蟻季節性大增 農業部攜手環境部防治宣導

炎炎夏日到來，疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境，農業部與環境部聯手推出防治對策，今天舉辦疣胸琉璃蟻防治聯...

疣胸琉璃蟻200年前即來台 超級群落可達千萬隻

疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境，干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活。專家表示，疣胸琉璃蟻非新入侵蟻種，...

疣胸琉璃蟻侵擾農園與住家 防治謹守「三不」原則

氣溫轉趨炎熱，疣胸琉璃蟻在西半部淺山地區開始出現，族群甚至有擴張的情況，也不時有農民因整地而被咬傷，造成田間工作的困擾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。