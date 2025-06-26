疣胸琉璃蟻200年前即來台 超級群落可達千萬隻

疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境，干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活。專家表示，疣胸琉璃蟻非新入侵蟻種，且為多蟻巢、多蟻后族群，可短時間大量繁殖擴散，整體複合性的超級蟻巢可超過數千萬隻螞蟻。

彰化師範大學生物學系特聘教授林宗岐說，疣胸琉璃蟻從200至300年前進入台灣，尤其該蟻並無固定蟻巢，舉凡樹皮縫隙、葉背、果蒂凹陷處、竹管及廢棄農業資材等都可能成為臨時蟻巢，即使受到外來刺激減少數量，也能短時間內補充族群。疣胸琉璃蟻約在10年內自台南、嘉義、南投等地陸續傳出危害的案例，並且逐漸擴大，目前疣胸琉璃蟻危害縣市與鄉鎮共計11縣市、35鄉鎮區，

林宗岐指出，疣胸琉璃蟻生態習性上蟻巢群落屬多蟻后型、多蟻巢、成熟蟻巢個體數超過數千隻個體，甚至各蟻巢間可相聯繫而形成複合性的超級蟻巢（超級群落） ，螞蟻數量則會超過數千萬隻螞蟻以上，而在台灣的疣胸琉璃蟻起初由越南移入。

農業部台中區農業改良場助理研究員于逸知表示，首要避免蟻群干擾農民田間操作，防治作物上蚜蟲及介殼蟲，減少蜜露產生避免吸引螞蟻聚集，再求降低田間琉璃蟻密度，農友可自行調製硼酸糖水裝於容器內放置於螞蟻活動處，並定期更換，大約1到2周即可有效減少琉璃蟻數量。

台大昆蟲系徐爾烈名譽教授表示，琉璃蟻在農地、林地野外居住環境受到干擾時，就有可能入侵流竄居家環境尋找蜜源，利用水管、管線、電纜、相連樹枝等方式擴散，並於天花板、隔間夾板、電箱等隱蔽性高的居家環境設施築巢，造成民眾生活困擾。建議平常就做好居家環境整頓，將含糖飲料存放密閉容器內，必要時可使用環境部核准的環境用藥，或尋求合法病媒防治業者協助。