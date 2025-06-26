快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

聽新聞
0:00 / 0:00

疣胸琉璃蟻200年前即來台 超級群落可達千萬隻

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
疣胸琉璃蟻生態習性上蟻巢群落屬多蟻后型、多蟻巢、成熟蟻巢個體數超過數千隻個體，甚至各蟻巢間可相聯繫而形成複合性的超級蟻巢（超級群落） ，螞蟻數量則會超過數千萬。記者許正宏／攝影
疣胸琉璃蟻生態習性上蟻巢群落屬多蟻后型、多蟻巢、成熟蟻巢個體數超過數千隻個體，甚至各蟻巢間可相聯繫而形成複合性的超級蟻巢（超級群落） ，螞蟻數量則會超過數千萬。記者許正宏／攝影

疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境，干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活。專家表示，疣胸琉璃蟻非新入侵蟻種，且為多蟻巢、多蟻后族群，可短時間大量繁殖擴散，整體複合性的超級蟻巢可超過數千萬隻螞蟻

彰化師範大學生物學系特聘教授林宗岐說，疣胸琉璃蟻從200至300年前進入台灣，尤其該蟻並無固定蟻巢，舉凡樹皮縫隙、葉背、果蒂凹陷處、竹管及廢棄農業資材等都可能成為臨時蟻巢，即使受到外來刺激減少數量，也能短時間內補充族群。疣胸琉璃蟻約在10年內自台南、嘉義、南投等地陸續傳出危害的案例，並且逐漸擴大，目前疣胸琉璃蟻危害縣市與鄉鎮共計11縣市、35鄉鎮區，

林宗岐指出，疣胸琉璃蟻生態習性上蟻巢群落屬多蟻后型、多蟻巢、成熟蟻巢個體數超過數千隻個體，甚至各蟻巢間可相聯繫而形成複合性的超級蟻巢（超級群落） ，螞蟻數量則會超過數千萬隻螞蟻以上，而在台灣的疣胸琉璃蟻起初由越南移入。

農業部台中區農業改良場助理研究員于逸知表示，首要避免蟻群干擾農民田間操作，防治作物上蚜蟲及介殼蟲，減少蜜露產生避免吸引螞蟻聚集，再求降低田間琉璃蟻密度，農友可自行調製硼酸糖水裝於容器內放置於螞蟻活動處，並定期更換，大約1到2周即可有效減少琉璃蟻數量。

台大昆蟲系徐爾烈名譽教授表示，琉璃蟻在農地、林地野外居住環境受到干擾時，就有可能入侵流竄居家環境尋找蜜源，利用水管、管線、電纜、相連樹枝等方式擴散，並於天花板、隔間夾板、電箱等隱蔽性高的居家環境設施築巢，造成民眾生活困擾。建議平常就做好居家環境整頓，將含糖飲料存放密閉容器內，必要時可使用環境部核准的環境用藥，或尋求合法病媒防治業者協助。

農民 螞蟻 琉璃蟻

延伸閱讀

疣胸琉璃蟻侵擾農園與住家 防治謹守「三不」原則

疣胸琉璃蟻又咬人了 建議農民落實清園及病蟲害防治

疣胸琉璃蟻大軍來襲！入侵果園、天花板築巢 民眾不勝其擾

最近紅起來的銅板美食！鹿港天后宮老街人氣「粉粿冰」，Q彈冰涼好滋味

相關新聞

疣胸琉璃蟻季節性大增 農業部攜手環境部防治宣導

炎炎夏日到來，疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境，農業部與環境部聯手推出防治對策，今天舉辦疣胸琉璃蟻防治聯...

疣胸琉璃蟻200年前即來台 超級群落可達千萬隻

疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境，干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活。專家表示，疣胸琉璃蟻非新入侵蟻種，...

疣胸琉璃蟻侵擾農園與住家 防治謹守「三不」原則

氣溫轉趨炎熱，疣胸琉璃蟻在西半部淺山地區開始出現，族群甚至有擴張的情況，也不時有農民因整地而被咬傷，造成田間工作的困擾，...

荒野保護協會圈護地再加1 2號地記錄物種已逾450種

荒野保護協會再度取得一座位於汐止山區，面積約1.77公頃的林地，並擁有實際管理權、並命名為「荒野2號地」，該山坡地保護區...

【動物冷知識】屁屁偽裝嘴巴？昆蟲幼蟲「混進白蟻群」 超狂詐騙手法曝

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎?有一種昆蟲的幼蟲，居然會擬態成白蟻，並混入蟻群中白吃白喝！？

狗狗舔人不只在撒嬌！「舔你身上這4部位」想說不同心裡話 看完更懂牠

養狗的人，一定知道被狗狗的小舌頭「熱情爆舔」是什麼感覺吧！別以為狗狗舔人只是在撒嬌，其實背後可能藏有五花八門的理由。日本訓犬師いろは指出，從狗狗舔人的部位（如嘴巴、手、腳等），可以初步了解牠當下的心理狀態與動機。如果你也很好奇狗狗舔你是什麼意思，就繼續看下去吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。