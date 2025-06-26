疣胸琉璃蟻侵擾農園與住家 防治謹守「三不」原則

氣溫轉趨炎熱，疣胸琉璃蟻在西半部淺山地區開始出現，族群甚至有擴張的情況，也不時有農民因整地而被咬傷，造成田間工作的困擾，蟻害通報件數也逐年增加。農業部動植物防疫檢疫署及環境部化學物質管理署今天舉辦疣胸琉璃蟻防治聯合記者會，呼籲「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則，以環境整理整頓優先，次以物理性方法，必要時才使用環境部核准的環境用藥。

人造環境為疣胸琉璃蟻提供了良好的棲息環境，例如棲息於住家陰涼乾爽的區域，但其龐大的蟻群也因為和人類居種環境高度重疊，對居民造成不小的騷擾外，甚至會攻擊居民及干擾採果期農地作業等，嚴重影響居民的生活品質。

農業部長陳駿季本月中於立法院備詢指出，雖然琉璃蟻並非農業害蟲，琉璃蟻本身不直接危害農作物，因此沒辦法編列相關的防治預算，但承諾願意主動成立跨部會平台，與環境部等來共同討論如何防治。

防檢署長徐榮彬表示，近年中南部地區疣胸琉璃蟻族群數量增多，從竹苗、中彰投到雲嘉南、高雄都有分布，琉璃蟻干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活，防檢署與化學署預計6-7月份於相關縣市辦理聯合教育講習，介紹農地與居家防治方法，減少民眾生活困擾。

化學署長謝燕儒指出，居家防治琉璃蟻別無他法，落實「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則，以環境整理整頓優先，次以物理性方法，必要時才使用環境部核准的環境用藥，或尋求合法病媒防治業者協助，有效防堵並減少琉璃蟻的滋擾。

防檢署副署長杜麗華補充，疣胸琉璃蟻不直接危害農作物，非屬農業有害生物，因此無針對該蟻核准使用農藥，建議農民若能做好清除殘枝落葉、移除竹竿水管等田間衛生管理，減少琉璃蟻棲息藏匿空間，並須積極防治會與琉璃蟻共生的蚜蟲或介殼蟲，減少其食物來源，必要時可使用核准登記的農藥防治蚜蟲或介殼蟲，農友也可自製硼酸糖水作為誘殺資材，比率為水（80%）、硼酸（3%以下）+糖（10-20%）。