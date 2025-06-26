荒野保護協會圈護地再加1 2號地記錄物種已逾450種

荒野保護協會再度取得一座位於汐止山區，面積約1.77公頃的林地，並擁有實際管理權、並命名為「荒野2號地」，該山坡地保護區由南亞公司捐贈，同時也是荒野首筆由企業捐贈而獲得的自然棲地，入山調查已紀錄逾450以上物種。

荒野保護協會表示，一直以來都透過各種管道來獲得土地的實質管理權，例如購買、長期租借、接受委託或捐贈的方式，將具有保育潛力的土地，依棲地需求的不同進行適度修復管理，盡可能使其減少人為干預，讓自然恢復其原始的生機，幫台灣保留自然的野地。

協會指出，因農業發展條例限制社團法人持有農地，以及購置土地的資源有限，因此荒野直到2018年才購得第一筆自有林地，也就是宜蘭冬山鄉-荒野1號地。。

「荒野2號地」位於汐止大尖山系，經實地探勘確認後，該地人為開發使用已停止多年、路徑不明，遊客不易抵達，已逐漸恢復為淺山次生森林。自2022年獲贈土地以來便啟動生態資源普查工作，截至2025年6月25日，在有限的人力及時間下已累積超過2095多筆紀錄，彙整統計出至少453種物種，而山羌、山豬、穿山甲等野生動物的活動痕跡明顯，顯示本地擁有豐富的生態資源，極具保護價值。

荒野台北分會長游晨薇表示，進行土地圈護就是為了減少人為對自然環境的干擾，讓自然恢復生機，因此不會對外開放參觀或設置任何建物及設施。而為了讓更多人了解「荒野2號地」的生態與守護行動的價值，也已規畫進行2號地相關影像紀錄，呈現調查畫面與生態影像紀錄，期望藉由影像來說故事，讓民眾也能一窺這塊圈護地不為人知的樣貌，也體認到保留自然野地的重要性。