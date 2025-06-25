【動物冷知識】屁屁偽裝嘴巴？昆蟲幼蟲「混進白蟻群」 超狂詐騙手法曝
哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎?有一種昆蟲的幼蟲，居然會擬態成白蟻，並混入蟻群中白吃白喝！？
今天我們一起來看三個昆蟲幼蟲的有趣冷知識吧！
墨西哥跳豆是一種來自墨西哥灌木植物的種子，他的特色是掉落在豔陽高照或溫度較高的環境時，會跳啊跳的，跳到陰涼處乘涼。由於模樣可愛，也有些人會拿來作為寵物。
但這當然不是真的會跳的豆子，而是裡面住著一種捲葉蛾科小卷蛾屬小飛蛾（Cydia saltitans）幼蟲。
當幼蟲孵化後，就會去尋找灌木植物的種子，鑽進去後將內部吃掉，再用絲狀的纖維把自己固定好。幼蟲可能在豆子裡面生活幾個月，取決於不同時期的休眠。
如果豆子剛好處在溫度較高的環境時，幼蟲會抽搐和痙攣、拉動纖維，產生獨特的跳躍動作，這就是墨西哥跳豆的真相啦，也算是一種熱舞吧！？
雞母蟲是獨角戲、金龜子等甲蟲幼蟲的統稱，雖然外型相似，但還是可以從他們行走的方式分辨出誰是誰家的孩子唷！
獨角仙幼蟲是用腹部蠕動，金龜幼蟲則會腳朝天、靠背部蠕動前進。
這時候問題就來了，紮實的腹肌與強壯的背肌二選一，你怎麼選呢？
有一種麗蠅（Calliphoridae）的幼蟲，其實就是蛆吧！？靠著精細的偽裝技術成功混入白蟻群裡白吃白喝。
他們的屁屁偽裝成白蟻的頭部，眼睛的位置是他們呼吸的氣孔、嘴巴則是屁屁。另外身體還有許多柔軟附肢，可一次與許多白蟻溝通互動。
對於不喜歡社交的I人來說，這種能力根本是社交恐怖份子啊！！
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