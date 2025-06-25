降低梅花鹿傷害 獸醫赴大坵島鋸鹿角、投藥

很多鏟屎官除了幫貓咪取了一個正式名字，平常也會忍不住幫牠取一堆可愛的綽號。雖然幫貓咪取綽號是一件很好玩的事，但其實也有一些細節要注意，否則貓咪可能會搞不清楚你到底是在叫誰。日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》就整理出「幫貓咪取綽號的3個提醒」，如果你也是很愛幫貓咪取綽號的飼主，不妨參考一下！

2025-06-24 14:00