快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

降低梅花鹿傷害 獸醫赴大坵島鋸鹿角、投藥

中央社／ 連江縣25日電

連江縣政府產業發展處今天指出，為監控大坵島上梅花鹿健康狀況，23至24日委託獸醫團隊登島，完成寄生蟲藥劑投藥，並針對具攻擊性行為鹿隻鋸鹿角，維護遊客安全。

連江縣政府產業發展處新聞資料指出，為監控鹿隻健康狀況，並減少大坵島鹿隻傷害遊客情形，委託台灣本島獸醫團隊，於23至24日登上大坵島，除針對具攻擊性公鹿，在獸醫師評估後鋸除鹿角外，還對鹿隻投放寄生蟲驅蟲藥物，預防體內外寄生蟲傳播，並抽血採樣以監控健康狀況。

產發處指出，日前零星發生大坵島上鹿隻攻擊觀光客情形，故此次亦於島上廣設告示牌，提醒遊客注意安全，並於碼頭、販賣部等人潮易聚集地設置急救箱，內置繃帶、消毒液等，若遊客不慎受傷，可於第一時間緊急處置。

產發處呼籲，大坵島為野生動物活動場域，且梅花鹿具領域性與警戒性，公鹿尤其在每年10至12月的發情期，以及鹿角換角期間，較易出現攻擊行為，呼籲遊客於島上欣賞梅花鹿時，應保持適當距離，勿驚嚇與追逐鹿隻，並遵守現場工作人員與導覽人員引導，以維護自身安全。

獸醫師 梅花鹿 寄生蟲

延伸閱讀

金門豬肉輸台解禁 防疫所持續配合海巡處理海漂豬

執勤犬進出公共場合限制多 獸醫：期待比照導盲犬

嘉大布局醫學教育 中獸醫藥論壇展潛力

NBA／柯爾很欣賞！公鹿悍將投身自由市場 傳勇士有意追逐

相關新聞

台北市動物園暑假推「星光票」 週六延長到21:00網讚：去散步

學校陸續放暑假，許多家長也在思考「要讓孩子去哪放電」，台北市立動物園今（25）日宣布，暑假期間的每週六，總共8天的時間開放延長到晚上9點，而且「星光票只要60元」。

【專家之眼】美代終於自由了-拒絕去動物園-道法自然

我主張，關閉所有的動物園、海生館。因為動物園、海生館就是動物的監獄，牠們犯了什麼錯，必須得一輩子關在牢籠裡？

貓咪也有起床氣？貪睡喵星人「3大經典行為」曝光：真的不是裝可愛

你以為只有人會賴床嗎？其實貓咪也可能怎麼叫都叫不醒，甚至還有起床氣！根據日本前寵物護理師小泉雨的觀察，有些貓咪就像人類一樣，有明顯的「起床困難症」。如果你家主子經常出現以下三種狀況，牠可能就是那隻最難叫醒的大懶貓。

犬貓生命紀念服務定型化契約範本出爐 違約手續費上限不得逾總價金5%

農業部為輔導寵物產業健全發展，訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本今天出爐，重點除定義寵物生命紀念的服務內容，並對雙方中途...

貓咪綽號千萬別亂取！「不懂這些眉角」恐被喵星人大翻白眼：叫誰啊？

很多鏟屎官除了幫貓咪取了一個正式名字，平常也會忍不住幫牠取一堆可愛的綽號。雖然幫貓咪取綽號是一件很好玩的事，但其實也有一些細節要注意，否則貓咪可能會搞不清楚你到底是在叫誰。日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》就整理出「幫貓咪取綽號的3個提醒」，如果你也是很愛幫貓咪取綽號的飼主，不妨參考一下！

只見過一次面！浪貓找到陌生人的機車睡死 網一面倒勸收編：牠尋你很久了

一名網友日前在回家路上巧遇一隻親人的橘白浪貓，沒想到幾天後竟在自家機車上發現這隻貓咪正安穩熟睡，這讓他驚喜又不知所措，拍下畫面分享到社群網站求助，結果網友們一面倒勸他收編，認為「小貓選你就是有原因」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。