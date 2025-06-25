降低梅花鹿傷害 獸醫赴大坵島鋸鹿角、投藥
連江縣政府產業發展處今天指出，為監控大坵島上梅花鹿健康狀況，23至24日委託獸醫團隊登島，完成寄生蟲藥劑投藥，並針對具攻擊性行為鹿隻鋸鹿角，維護遊客安全。
連江縣政府產業發展處新聞資料指出，為監控鹿隻健康狀況，並減少大坵島鹿隻傷害遊客情形，委託台灣本島獸醫團隊，於23至24日登上大坵島，除針對具攻擊性公鹿，在獸醫師評估後鋸除鹿角外，還對鹿隻投放寄生蟲驅蟲藥物，預防體內外寄生蟲傳播，並抽血採樣以監控健康狀況。
產發處指出，日前零星發生大坵島上鹿隻攻擊觀光客情形，故此次亦於島上廣設告示牌，提醒遊客注意安全，並於碼頭、販賣部等人潮易聚集地設置急救箱，內置繃帶、消毒液等，若遊客不慎受傷，可於第一時間緊急處置。
產發處呼籲，大坵島為野生動物活動場域，且梅花鹿具領域性與警戒性，公鹿尤其在每年10至12月的發情期，以及鹿角換角期間，較易出現攻擊行為，呼籲遊客於島上欣賞梅花鹿時，應保持適當距離，勿驚嚇與追逐鹿隻，並遵守現場工作人員與導覽人員引導，以維護自身安全。
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