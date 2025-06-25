台北市動物園暑假推「星光票」 週六延長到21:00網讚：去散步

學校陸續放暑假，許多家長也在思考「要讓孩子去哪放電」，台北市立動物園今（25）日宣布，暑假期間的每週六，總共8天的時間開放延長到晚上9點，而且「星光票只要60元」。

台北市立動物園在臉書公告，雖然動物園現在還在休園，但夜間延長時間即將到來，從今（2025）年7月5日到8月23日總共有8個週六夜晚，「星光票」從下午4:30售票至晚上8:00，均一票價60元，園區將延長開放至晚上9:00，而從白天就入園的朋友們，也可以一路參觀到晚上。

台北市立動物園指出，今年受歡迎的活動將再度登場，有「跟著家鵝散步趣」、「動物行為學院」、「動物開飯啦」，還有「夜FUN動物趣-保母講古Keeper's Talk」，這次還首度在夜間開放沙漠澳洲動物區，分別有「FUN雨淋-噴水消暑」、「夜FUN野餐趣-夜間野餐區」、「夜FUN動物樂-動物體操帶動跳」等活動。

貼文曝光後，網友們紛紛大讚，「太好了，沙漠區終於夜間開放了，不然之前夜間可以看的區域好少喔」、「去動物園當散步了」、「我去年去過，就是當夜間散步而已」、「終於等到了，去年去過，很有趣」；但也有看過的人抱怨，「晚上根本看不到動物，就是去動物園走走而已」、「其實晚上沒燈，看不到動物，只有爬蟲館比較好玩」。

有網友詢問，「這樣會打擾到動物休息嗎？」對此，有內行人解答，「之前夜間開放的只有可愛動物區、台灣動物區、兩棲爬蟲館、還有教育館，通常會在動物園網站公布活動詳情」。