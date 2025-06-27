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買一送一！她獲稀有海底生物驚喜包 深海魚口中藏更罕見蟹類

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友買下一箱「稀有魚類組合」，獲得加倍驚喜。深海魚示意圖。 圖／ingimage
一名日本網友買下一箱「稀有魚類組合」，獲得加倍驚喜。深海魚示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「ほっとせな」報導，一位熱愛深海魚類的網友@lavca.m.official最近在社群平台Threads上分享了一段奇妙又驚喜的經驗，引起眾多網友熱烈回應。她從漁民手中買下了一箱「稀有魚類組合」，沒想到竟在其中發現稀有深海魚「棘茄魚」的口中，藏著一隻更罕見的蟹類「琵琶蟹」。

這位網友回憶，當時她正準備整理這箱奇特的魚類，用來拍攝內容分享至社群網站，結果仔細觀察時，竟看見從紅色的棘茄魚嘴裡有一隻罕見的蟹。她十分興奮的說：「我知道牠的名字，但從來沒親眼見過，當下真的驚呼：『這該不會是琵琶蟹吧？竟然真的是耶！』真的是像中了頭彩一樣的驚喜。」

針對這兩隻罕見生物的後續處理，@lavca.m.official表示，目前會定期舉辦名為「認識深海魚」的活動，讓民眾能實際觀察與觸摸深海魚類，並親自講解相關知識，因此這隻棘茄魚將成為下次活動的展覽重點，而已死亡的琵琶蟹則會製作成標本保存。

該則貼文在社群平台上獲得極高人氣，網友紛紛留言「這到底是什麼驚喜組合？」、「第一次看到這麼有趣的深海蟹」、「超級可愛」、「我也想參加這種活動！」。@lavca.m.official也開心回應：「能讓大家認識這些冷門但充滿魅力的海底生物，是我最高興的事。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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魚類 驚喜 社群

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